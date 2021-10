Face à l’embargo américain, Huawei a des chances réelles de s’en sortir, selon un analyste

15 jours gratuits et sans engagement

Huawei va-t-il survivre ? C’est la question que se pose Yu-Han Chang, analyste au cabinet britannique d’études de marché IDTechEx. Sa conclusion a de quoi donner de l’espoir aux 190 000 salariés du géant chinois de la high-tech, toujours numéro un mondial des équipements télécoms et ce malgré l’embargo américain qui l’asphyxie depuis mai 2019. "L’entreprise souffre, mais rien n'indique qu’elle va abandonner le combat, affirme-t-il. Compte tenu de la taille énorme du marché intérieur chinois, de son rôle dans le déploiement en plein essor de l'infrastructure 5G, de ses investissements technologiques majeurs dans les principales tendances futures et du soutien financier et politique du gouvernement chinois, les chances de Huawei de changer le cours des choses à l'avenir sont réelles. "