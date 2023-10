FABRICATION ADDITIVE : Notre sélection de 12 acteurs reconnus pour leur expertise

RENISHAW

Un leader dans la fabrication additive haute performance

Renishaw est un fabricant de systèmes de fabrication additive, choisi par un grand nombre d’industriels, notamment dans le secteur aéronautique, automobile et médical. Ses solutions innovantes, associées au contrôle total du processus de fabrication, en font un acteur majeur dans ce domaine. La technologie Renishaw par fusion sur lit de poudre métallique (LPBF) permet la construction de pièces complexes, impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles de l’industrie mécanique.

Les machines RenAM500 sont disponibles en version « Flex » qui permet de changer de poudre, rapidement et sans risque de contamination et/ou avec l’option RBV (« Reduced Build Volume ») qui assure la flexibilité nécessaire pour les matériaux à forte valeur ajoutée. N’hésitez pas à nous parler de vos besoins et de vos projets en FA : nous avons sûrement une solution à vous proposer.

www.renishaw.fr

EOS FRANCE

Vos équipements thermiques de pointe à partir de poudre de cuivre

Le fabricant de machine de FA métal propose également des matériaux particulièrement pointus. La poudre de cuivre, très pure, disponible pour du DMLS avec un laser de 1 kW, peut avoir des applications notables en matière de conductivité thermique et électrique.

Des inducteurs de nouvelle génération peuvent par exemple être fabriqués dans une forme continue. Grâce à cette nouveauté, la durée de vie de ces pièces peut être allongée. C’est aussi le cas des échangeurs thermiques pour l’électronique ou dans les data center, qui sont des pièces maîtresses du système le refroidissement.

www.eos.info

LYNXTER

Nouveau partenariat avec Synthene pour l’impression 3D de polyuréthane

Labellisée Deep Tech pour ses compétences dans le développement de nouvelles technologies, Lynxter s’appuie sur des solutions innovantes de fabrication additive pour concevoir, produire, maintenir et recycler des produits qui répondent aux attentes du marché.

L’entreprise a équipé plusieurs centaines de clients parmi lesquels figurent Renault, Airbus et Schneider Electric. Elle vient de nouer un partenariat avec le fabricant français de polyuréthane Synthene.

« L’objectif est de disposer de matériaux purs, de grades industriels et médicaux » précise le président, Thomas Batigne. Outre sa réactivité et son fonctionnement en mode startup, l’un des autres points forts de Lynxter réside dans sa capacité à développer de nouvelles technologies de fond ce qui lui offre une belle dynamique de croissance.

L’entreprise emploie une trentaine de personnes. Pour accélérer son développement à l’international, elle vient de candidater à l’appel à projets France 2030.

www.lynxter.fr

LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING (LAAM)

Main dans la main pour produire vos pièces en métal avec la FA

Le leader de la fabrication additive métal sur lit de poudre, filiale de la société LISI AEROSPACE, produit à une cadence élevée des pièces vol en série, pour des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique, de la Défense ou du spatial. Sa valeur ajoutée réside dans la maîtrise des pièces à géométrie complexe, et sa capacité à proposer de fabriquer de la grande dimension.

LAAM intègre le process complet sur un même lieu (formation, co-conception, caractérisation matière, fabrication, finition) et met à disposition un parc machines dernier cri. L’expertise des équipes est de plus en plus accessible, aussi bien aux fournisseurs du secteur aérospatial, des acteurs de l’énergie qu’à des start-up technologiques.

www.lisi-aerospace-am.com

SOGECLAIR

Les pièces FA les plus complexes, pour les besoins les plus pointus

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR dispose de son département fabrication additive depuis plus de 10 ans. Avec sa quinzaine d’ingénieurs spécialisés et son savoir-faire en développement de pièce complexe SOGECLAIR maîtrise la réalisation end-to-end. Une nouvelle gamme de pièces, réalisée en FA, va être prochainement ajoutée au catalogue.

Parmi les spécialités de l’entreprise figurent les équipements thermiques, capables de s’adapter aux contraintes des appareils de nouvelle génération, des lanceurs ou encore des satellites.

La filiale Printsky, créée avec le spécialiste machines AddUp, permet de mobiliser les moyens les plus adaptés pour chaque client. Un laboratoire de test intégré permet de qualifier l’ensemble des pièces réalisés.

www.sogeclair.com

SIMETAL3D

Un bureau d’expertise de simulation 3D en projet pour Simetal3D

Créée en 2021, la startup Simetal3D est distributeur sur le territoire français du logiciel de simulation de la fabrication additive métallique AdditiveLab RESEARCH. Son objectif : accompagner les équipes de R&D et les utilisateurs de machines de fabrication additive dans l’optimisation de la conception et de la production 3D de nouvelles pièces.

Outre la fourniture et l’assistance dans l’utilisation de cette solution, l’entreprise intervient dans le conseil et la réalisation de simulation à la demande de ses clients. À terme, elle envisage de se doter d’un bureau d’expertise dédié. « Notre logiciel simule la fabrication additive à plusieurs niveaux (ou échelles), du bain de fusion à l'échelle de la pièce complète, ce qui lui permet de couvrir une large gamme de problèmes inhérents à la fabrication additive. De ce fait il s'adresse tout à la fois aux concepteurs, aux ingénieurs procédés ou aux chercheurs (ou services R&D industriels), qu'il s'agisse de PME, de grands groupes ou de centres de recherche. » insiste Erwan Beauchesne.

www.simetal3d.fr

SIMAFORM

Pour accompagner les entreprises à franchir le cap de la 3D

Le fabricant de pièces en tôlerie fine pour l’industrie du pneumatique Simaform élargit son portefeuille clientèle en se tournant vers de nouveaux secteurs d’activités tels que l’aéronautique, l’automobile, l’industrie du luxe, le médical… Son objectif : mettre à disposition des industriels ses compétences et son parc d’imprimantes 3D métalliques pour leur permettre d’obtenir des pièces plus techniques et moins onéreuses.

« Nous nous rendons souvent compte qu’un certain nombre des clients qui viennent nous voir réfléchissent en termes d’usinage et ne sont pas dans une logique d’impression 3D. Pourtant la FA permet de réduire le poids des pièces et la quantité de matière nécessaire. Elle permet de créer des géométries difficilement usinables ou économiquement non profitables » note Michel Dehez, directeur de Simaform.

L’entreprise est l’un des pionniers à avoir proposé des lamelles de pneus issues de l’impression 3D. Adossée au groupe familial Gottschol, elle emploie 45 personnes dont 8 personnes dédiées au bureau d’études. 90 % de son chiffre d’affaires est réalisé avec les fabricants de pneus, le reste se répartissant entre une cinquantaine de sociétés.

www.simaform.com

PHARAON

Experte dans les environnements à risques

Implantée dans le nord de la France, la société, qui a soufflé l’an dernier ses 50 bougies, est réputée pour être un expert de l’aspiration dans des environnements industriels à haut risques. Pharaon dispose d’un catalogue réunissant 140 modèles standards dont une cinquantaine certifiée ATEX pour intervenir dans les zones 1, 2, 20, 21, 22.

Avec sa gamme d’aspirateurs INERT et son nouveau dépoussiéreur triphasé, elle s’adresse notamment aux professionnels de la filière de l’impression 3D pour leur offrir plus de sécurité et plus de performances. « Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’avec les machines 3D, l’utilisation de poudres inflammables et explosives comme le titane et l’aluminium pouvait présenter des risques d’explosion et nuire à la santé des opérateurs. Il nous fallait offrir plus de sécurité aux utilisateurs en leur proposant des aspirateurs adaptés à leurs besoins. » explique Anthony Veriez, le directeur commercial. La gamme INERT est ainsi équipée de cuve avec bain liquide qui neutralise les poussières et autres substances dangereuses.

www.pharaon.fr

ERPRO GROUP

Un groupe intégré et réputé sur toutes les technologies de FA

Depuis 1997, le spécialiste peut aussi bien fabriquer vos prototypes, pré-séries que vos pièces séries en fabrication additive. Son organisation éprouvée permet de répondre aux besoins avec efficacité et pertinence, quel que soit votre secteur d’activité. Une gamme complète de services pour la fabrication additive est accessible, du design à la post-production. En cas de besoin spécifique, son usine du futur ERPRO 3D Factory peut mettre ses moyens à disposition pour fabriquer de très grandes séries. Le groupe fait par ailleurs de l’usinage et de l’injection plastique, et compte un département électronique intégré.

Recourir à ERPRO group est la garantie d’accéder à une expertise unique en conception 3D, à la technologie la plus adaptée et aux machines FA polymères et métal les plus performantes du marché, comme à une approche basée sur l’écoconception.

www.erpro-group.com

DECIP

Acteur majeur de l’impression 3D

Decip s’est imposé comme un acteur de référence dans l’univers de la fabrication additive. Ce revendeur de machines-outils et imprimantes 3D s’appuie sur son haut niveau d’expertise et sur sa réactivité pour accroître ses parts de marché. Proposant des imprimantes3D des marques HP, One Click Metal, Lumex et Sinterit, la PME dispose d’un portefeuille de près de 500 clients. Elle s’adresse à la quasi-totalité des secteurs industriels de l’aéronautique, du médical, du luxe en passant par l’énergie, l’horlogerie et l’automobile.

Forte d’un effectif de 32 personnes, elle affiche en 2022 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en croissance de plus de 5 %. Outre l’imprimante métal nouvelle génération Mprint+ de One Click Metal, la société propose également à ses clients des HP Multi Jet Fusion qui garantissent qualité et productivité en série, ainsi que la série Lumex qui offre une solution hybride adaptée à la réalisation d’outillage. Quant aux modèles de la marque Sinterit, sa gamme de solutions SLS (par frittage de poudre) s’avère très économique pour débuter ou pour accroître son parc machines.

www.decip.fr

ADDIMADOUR

se tourne vers l’efficience énergétique

2023 marque pour Addimadour la fin du programme européen Additool dédié au développement et à la diffusion de technologies de FA métallique dans le secteur de l’outillage industriel qu’elle menait avec une dizaine de partenaires et institutions espagnoles, françaises et portugaises. De nouveaux projets, de plus en plus orientés vers la recherche de l’efficience énergétique, sont actuellement en cours de montage. Par ailleurs, la plateforme technologique est un véritable outil mutualisé. Elle travaille étroitement avec des start-up telles que Adaxis et Lynxter localisées sur le même site. « Les entreprises peuvent y venir utiliser nos moyens ou participer à des projets collaboratifs » glisse Pierre Michaud, le responsable. La plateforme est également acteur de la formation au travers d’un Master Spécialisé « Procédés du Futur et Robotisation » en partenariat avec l’École Sigma Clermont (Aubières-63). « Ce sont pour la plupart des étudiants qui réalisent la formation en alternance dans des grands groupes comme Safran et Naval Group mais aussi dans des PME liées à la robotique. Nous leur apprenons à maîtriser la langue de la robotique et de la FA. Notre structure leur permet de travailler à une échelle industrielle. »

www.compositadour.com/expertises/nos-expertises-fabrication-additive

PLATINIUM 3D

Un site unique en France

La plateforme technologique Platinium 3D propose des prestations de conseil, R&D, prototypes, préséries, séries, transfert technologique et formation. Fort de son parc machines, Platinium 3D renforce son innovation par l’hybridation des technologies et le post-traitement. Depuis sa création en 2016, environ 6 millions d’euros ont été investis pour disposer de tous les outils nécessaires à l’intégration de la fabrication additive au sein des entreprises. Le site, qui emploie une dizaine de personnes (dont des ingénieurs et des techniciens), dispose également d’une chaîne numérique lui permettant de travailler sur la conception, la fabrication et le contrôle des pièces. « C’est une plateforme unique en France par le nombre, la diversité et l’orientation industrielle des équipements investis. La diversité des procédés permet de répondre aux différents besoins des industriels en toute neutralité » avance son directeur, Bruno Flan. Platinium 3D a également élargi son réseau avec de nombreux partenariats industriels pour le développement de nouveaux produits. Outre les entreprises, Platinium 3D accueille aussi les étudiants de l’Université de Reims Champagne Ardenne et du pôle de formation de l’UIMM Champagne Ardenne.

www.platinium3d.com/fr/