FABRICATION ADDITIVE : Le changement d’échelle est là

La centrale nucléaire suédoise de Forsmark a été le théâtre d’une première mondiale, passée relativement inaperçue en septembre 2022. Framatome, filiale d’EDF, y a installé une pièce critique inox imprimée en 3D, pour la manipulation des barres de combustible. « Les avancées en matière d’intégrité des composants fabriqués par impression 3D sont révolutionnaires » avait commenté Lionel Gaiffe, vice-président exécutif de l’unité combustible de la filiale d’EDF, au moment de l’événement.

L’enjeu de se passer d’une fabrication coûteuse faite de fonderie et d’usinage de haute précision, pour la remplacer par la fabrication additive métal, ne va pas de soi… Au-delà de l’anecdote, la mobilisation collective pour faire sauter les différents verrous technologiques est à l’œuvre, d’autant que la fabrication a un autre avantage : son impact environnemental moindre…

Mobilisation collective

« Poursuivre la démocratisation de la technologie dans la chaîne de valeur industrielle » est l’objectif que s’est fixé l’écosystème des acteurs de la fabrication additive, réuni au sein de l’Additive Factory Hub. Cette coordination nationale de la recherche dans le domaine a l’ambition « d’assurer la remontée des verrous le long de la chaîne des TRL (niveau de maturité technologique), de l’utilisateur au laboratoire, puis celle des connaissances et outils, des laboratoires aux ateliers de production. »

Elle s’est traduite par la tenue d’une première édition d’un symposium sur le sujet et ses enjeux, accueilli par le CETIM, en avril 2022. Peu avant, une autre création est de bon augure : le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) HEAD. Il rassemble 13 laboratoires du CNRS, ainsi que le département Matériaux et structure de l’Onera, avec l’objectif de « débloquer des verrous scientifiques de l’impression 3D métallique et céramique pour faire progresser ses usages dans l’industrie ».

Les industriels collaborent à ces initiatives, et sont eux-mêmes de plus en plus engagés dans la démarche, afin d’inclure la technologie dans leur process de production ou de maintenance.

L’aéronautique en pointe

Il aura fallu attendre un peu, mais le centre d’excellence basé au Haillan, en Gironde, est désormais opérationnel. Sur 12 500 m2, le « Safran Additive Manufacturing Campus », inauguré en octobre 2022, est sans conteste un événement de poids pour toute la filière.

« La création de ce pôle d’excellence est une décision stratégique pour fédérer l’expertise de Safran dans la fabrication additive et accélérer l’utilisation de cette technologie de rupture.

Nous serons à même d’exploiter les atouts de cette technologie pour rendre nos nouveaux produits plus performants et en particulier plus légers. Ce qui est clé pour atteindre l’objectif de réduction de l’impact environnemental de notre industrie », a souligné Olivier Andries, Directeur Général de Safran. À terme, « 25 % des pièces de certains de nos moteurs pourront être produites en fabrication additive. »

PrintSky, co-entreprise entre AddUp et le spécialiste de l’ingénierie aéronautique Sogeclair dédiée à l’impression 3D pour l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense, a récemment convaincu l’Américain Collins Aerospace de recourir à son expertise.

La collaboration concerne son programme de recherche d’actionneur de vol de nouvelle génération électrique. Le composant, critique, permet au pilote de se diriger en vol, de prendre ou de perdre de l’altitude, et d’effectuer des virages. « Nous pourrons également mettre à profit les nombreux retours d’expérience obtenus sur différents projets afin d’établir les plans d’essais ainsi que les gammes de fabrication intégrant les post-traitements. » précisait PrintSky au moment de l’annonce du contrat, en septembre 2022. « Tout ce travail permettra d’aboutir à la réalisation de pièces économiquement viables et qualifiées pour l’aéronautique » a expliqué alors François Massie, Responsable fabrication additive PrintSky et Responsable applications AddUp.

Automatisation & hybridation

Autre pionnier sur le sujet de la FA, Dassault Aviation. L’industriel va équiper son site d’Argonay d’un atelier de fabrication additive automatisé pour la fabrication de pièces de série. Prévu pour aboutir en 2025, le projet est réalisé là aussi avec AddUp.

La montée en puissance de l’atelier va se faire progressivement. Aux premières pièces imprimées, en 2022, suivra l’intégration du post-traitement automatisé en 2024. Avant d’atteindre l’automatisation totale en 2025. À partir de cette date seront produites des pièces aéronautiques complexes, en titane et aluminium, certifiées de classe 2 et 3. Pour AddUp, l’opportunité est énorme.

Au-delà du cas d’usage, tous les grands constructeurs travaillent aux machines hybrides, combinant impression 3D et usinage. Le premier avantage de taille devrait être d’améliorer les états de surface, en général mauvais, en sortie de machine. Cette hybridation des 2 technologies permet aussi de réduire les manipulations et les déplacements des pièces en fabrication. L’usinage pourrait même intervenir entre chaque couche déposée, afin de corriger en continu les déformations éventuelles…