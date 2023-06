Fabrication additive et finition de surface : AddUp rejoint un programme de recherche de 1,5 M$ pour United States Air Force (USAF)

L’USAF est constamment à la recherche de solutions innovantes pour améliorer la disponibilité et les performances de ses systèmes d’armement. Ce projet, financé par un contrat ‘Direct to Phase II Small Business Innovation Research (SBIR)’, vise à exploiter le potentiel des technologies de fusion laser sur lit de poudre (LPBF) et de finition de surface pour produire des composants IN-718 pour les systèmes d’armement existants. Il étudie l’impact de diverses combinaisons de traitement thermique et de paramètres d’impression, en association avec la technologie de finition de surface de REM, sur les propriétés mécaniques d’un composant, telles que la résistance à la traction et la durée de vie en fatigue. AddUp et Zeda (anciennement PrinterPrezz et Vertex Manufacturing) apportent un soutien essentiel à ce projet qui vise à fournir à l’USAF un ensemble de solutions pour atteindre les objectifs de l’USAF.

L’enjeu de la fatigue

La résistance à la fatigue joue un rôle essentiel dans la fiabilité et la longévité des composants utilisés dans les applications exigeantes de l’USAF. L’IN-718, un superalliage à base de nickel connu pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles et sa résistance aux températures élevées ainsi qu’aux environnements corrosifs, a pris une importance considérable dans les industries de l’aérospatiale et de la défense. AddUp, en collaboration avec Zeda, fabriquera des éprouvettes de fatigue en IN-718 en utilisant la technologie L-PBF grâce à la FormUp 350 d’AddUp. Ces échantillons seront utilisés dans la matrice d’essai du REM pour établir les propriétés matérielles attendues des composants L-PBF avec plusieurs niveaux de finition de surface et différents paramètres de fabrication et de traitement thermique. Grâce à cet effort de collaboration, le projet vise à valider la résistance à la fatigue des composants IN-718 fabriqués à l’aide de la FormUp 350 d’AddUp.