Fabrication additive : comment la filière cherche à décupler l’offre

Devenue incontournable sur les prototypes et les maquettes, la fabrication additive s’impose aussi en matière d’application industrielle. Cette montée en puissance change l’organisation du travail et la manière de produire des entreprises, qui entendent bien mettre à profit l’évolution des solutions de fabrication 3D.

Augmenter les volumes

Plus rapides, plus grandes, plus fiables et plus écologiques, les machines s’intègrent de mieux en mieux à la logique industrielle et permettent davantage de flexibilité.

Face aux procédés traditionnels, la production en FA s’avère plus économe et plus proche de la demande, et reste portée par une volonté d’innovation intense. Pour Christophe Eschenbrenner, Senior Sales Manager chez Dassault Systèmes & Président de France Additive, « la FA est transversale : face aux enjeux des 19 autres filières industrielles françaises, elle peut proposer des solutions pour répondre à leurs besoins à moyen/long terme. Pour cela, il faut être en capacité de structurer une offre nationale convaincante, notamment en augmentant les volumes de production. »

Diffusion multi-sectorielle

La fabrication additive est historiquement liée à l’aéronautique et à l’automobile, pour sa capacité à imprimer des pièces plus légères, qui réduisent le poids et la consommation de l’appareil/ véhicule. Mais ce ne sont pas les seuls secteurs à avoir « basculé ».

Le médical y recourt massivement pour imprimer des prothèses, tester des médicaments ou des cosmétiques, simuler des anatomies, etc. Dans l’alimentaire, la FA pourrait réduire la dépendance à l’élevage intensif avec l’impression de substitut de viande. Les imprimantes 3D changent aussi le visage du BTP, avec la réduction des matériaux ou la diminution de la pénibilité. En mai 2023, le Groupe Kraus a construit le plus grand bâtiment (600 m2) imprimé en 3D d’Europe.

Ambition française

La filière mondiale pèse près de 16 milliards de dollars d’activité en 2022 et pourrait atteindre 44,03 milliards de dollars d’ici 2027*. La France est au 4e rang du marché derrière les USA, la Chine et l’Allemagne.

La feuille de route CORI2DF, publiée en décembre 2022 par le comité stratégique Solution Industrie du Futur, est claire sur les ambitions nationales. En matière de fabrication additive, la France doit prolonger ses efforts pour « une meilleure continuité numérique et une maîtrise de l’empreinte environnementale accrue […] aussi nécessaire de favoriser les machines hybrides et de nouveaux procédés pour développer une offre souveraine de solutions, qui soit compétitive ».

Continuité numérique et performance

Entre la phase de conception, celle de simulation, la préparation de la fabrication, la gestion de la production et l’analyse des données, une multitude de logiciels reste nécessaire en FA. Certains acteurs, comme Dassault Systèmes ou Siemens, proposent des suites numériques pour automatiser les process. Cette continuité numérique pourrait grandement améliorer la vitesse d’impression comme la qualité de finition des pièces, notamment grâce à la data. Pour favoriser l’analyse de ces données et la pertinence de leur usage, reste à disposer de volume. De nombreux acteurs de la filière, encore jeunes, n’ont que trop peu de data à leur disposition pour améliorer leurs performances. « Pour contrer ce phénomène, nous avons proposé la création d’un environnement de données partagées, mutualisées et anonymisées dans le Plan National Impression 3D. C’est assez inédit dans l’industrie, mais je pense que c’est une solution à étudier pour développer l’offre nationale et renforcer la filière française » appuie Christophe Eschenbrenner.

*Étude du cabinet Research and Markets