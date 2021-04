Fabrication Additive : 20 acteurs reconnus pour leur expertise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

GROUPE AGS

Le Groupe AGS s’adapte : AGS Fusion rejoint sa filiale ATS à Sézanne (51)

AGS Fusion est la composante fabrication additive métal du Groupe AGS aussi spécialisée dans les technologies avancées telles que l’usinage à grande vitesse, l’électroérosion, la tôlerie, le découpage laser ou par jet d’eau et le soudage laser.

En réponse à la crise sanitaire, pour maîtriser ses coûts, AGS Fusion a rejoint la filiale ATS du Groupe AGS à Sézanne (Marne) en septembre 2020. Dans la continuité du rapprochement géographique, le groupe a choisi d’unifier les technologies des deux filiales sous le seul nom d’ATS. La certification EN 9100 a depuis été reconduite pour inclure tous les procédés de fabrication. ATS propose aujourd’hui une expertise globale pour des industries telles que l’aéronautique, l’aérospatial, l’automobile, l’électronique, le ferroviaire et la recherche.

www.ags-fusion.fr

www.groupe-ags.com/

JANUS ENGINEERING

La force d’un réseau

En qualité de Solution Partner Siemens, JANUS Engineering soutient les fabricants dans l’intégration, l’optimisation, la personnalisation et la formation aux solutions de la plate-forme NX.

Présente en France depuis 20 ans, cette entreprise de 20 salariés en forte croissance, bénéficie de la puissance d’un groupe international déployé en Allemagne, Suisse, Autriche, États-Unis et de la technologie unique de l’éditeur de logiciels Siemens.

Dans l’hexagone, Janus Engineering s’appuie sur un réseau d’antennes en région (Toulouse, Saint- Nazaire, Reims, Lyon, Paris, Saint-Malo), développe de nombreux partenariats avec des centres

d’excellence comme IREPA LASER, Institut de Soudure, L’IRT, Centrale Nantes, Addimadour… et accompagne de grands comptes sur des marchés très diversifiés. Janus Engineering est un accélérateur de solutions pour les technologies en pleine évolution de la fabrication additive.

www.janus-engineering.com/fr

RENISHAW

Un leader dans la fabrication additive

Le Groupe Renishaw (4 500 personnes 590 M€ de CA en 2020) dont le siège est basé au Royaume-Uni est présent dans 37 pays et réalise 95 % de son activité à l’exportation.

Leader dans le développement de systèmes de fabrication additive, utilisés par un grand nombre

d’industriels des secteurs aéronautique, automobile et médical.

Par son expertise dans la fourniture de solution innovante et sur mesure, son système de fabrication additive par fusion sur lit de poudre métallique permet la construction de pièces complexes impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles de moulage et d’usinage.

Grâce à sa machine RenAM 500Q, dotée de quatre lasers, Renishaw a produit une pièce unique en son genre : une servovanne haute performance. Une telle innovation représente une première étape pour l’entreprise Domin vers une réduction drastique des émissions de CO2 en économisant une tonne de CO2 par vanne.

En effet, citons comme exemple le secteur de l’énergie hydraulique américain qui gaspille à lui seul environ 300 millions de tonnes de CO2 en raison de l’inefficacité de son système, soit l’équivalent de la totalité des émissions de CO2 de l’Angleterre !

La fabrication additive s’avère être un catalyseur clé sur de nombreux marchés a expliqué Bryan Austin, Directeur des ventes du Groupe Renishaw pour la FA.

www.renishaw.fr

ADDIMADOUR

Inscriptions en cours pour le Mastère Spécialisé « Procédé du futur & robotisation » proposé par l’ESTIA et SIGMA Clermont

Lancé en 2020, ce cursus Bac + 6 s’adresse aux étudiants titulaires d’un Master, ainsi qu’aux ingénieurs en activité ou en reconversion. Il propose deux spécialisations dans le domaine des procédés de fabrication avancée : « Matériaux composites et fabrication additive polymère » et « Fabrication additive métallique ». Avec sa formation pluridisciplinaire, qui comprend l’acquisition des compétences nécessaires pour déployer une stratégie d’industrie 4.0 en entreprise, ce Mastère qui limite ses promo à 20 étudiants, se distingue surtout par la possibilité de leur laisser accéder aux plateformes industrielles de l’ESTIA (Compositadour et Addimadour) et à leurs parcs de machines uniques en France.

www.compositadour.estia.fr

www.estia.fr

ENVISIONTEC

Un leader reconnu de la FA à la force de frappe mondiale

En 20 ans, la société lancée par Al Siblani s’est hissée parmi les leaders mondiaux de l’Additive Manufacturing. Ses inventions - l’impression 3D par DLP et la technologie CDLM ultrarapide – ont déjà convaincu les industries, le médicale, l’aérospatial, l’automobile, la fonderie industrielle, la bijouterie, le jouet ou l’électroménager, où 10 000 machines EnvisionTEC sont installées.

EnvisionTEC propose cinq technologies à son catalogue – DLP, CDLM, Bioimpression SLA, imprimante 3D robotique (imprimante 3D moule sable) – plus de 190 matériaux qualifiés, dont de nouvelles résines multi-polymérisables innovantes.

149 brevets sont inscrits à son portefeuille.

La société compte 180 distributeurs dans le monde et rayonne notamment depuis l’Europe, où elle dispose de la moitié de ses effectifs (130 sur 250 salariés) et de son siège mondial en Allemagne. Le reste de l’effectif est réparti sur les sites nord-américains (Détroit, Boston, Los Angeles et Montréal).

www.envisiontec.de

TRUMPF

Des solutions d’impression 3D sur mesure pour répondre aux problématiques de l’aéronautique et du spatial

La réputation de TRUMPF n’est plus à faire dans l’industrie spatiale et aéronautique, ou ses systèmes d’imprimantes 3D qui combinent haute précision et flexibilité, se sont naturellement imposés dans ces secteurs. Que ce soit pour les ailettes de turbines, les Blisks Blade Integrated Disc, les compresseurs, les systèmes d’impression 3D développés par TRUMPF permettent d’adapter, de réparer, ou encore de générer des éléments endommagés.

Sa solution de fabrication additive métal, la TruPrint 5000 qui intègre notamment une option de préchauffage jusqu’à 500 °C. permet, par exemple, de prévenir toutes fissures, notamment lors de l’impression avec du titane, un matériau particulièrement prisé dans le secteur aéronautique.

www.trumpf.com

IREPA LASER

Une entreprise à mission

PME de 45 salariés, spécialisée dans la fabrication additive, IREPA LASER a choisi un business model collectif innovant, en devenant une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Un statut qui permet d’associer industriels, salariés et partenaires dans un projet partagé (1 associé, 1 voix). « Nous construisons ensemble une démarche RSE basée sur une croissance durable, la préservation de l’environnement, la mobilisation des collaborateurs et fournisseurs et le développement économique du territoire », précise le président, Jean-Paul Gaufillet. Une entreprise à mission, en pleine croissance, créatrice de valeurs et de procédés innovants, notamment pour l’impression 3D grand format. IREPA LASER signe 120 contrats de R&D par an et compte 10 brevets en portefeuille.

www.irepa-laser.com

LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING

Production « série » de Rampe de désembuage pour DASSAULT AVIATION

Produite à Ayguemorte-Les-Graves sur le site de LISI AEROSPACE Additive Manufacturing, la Rampe de désembuage des avions RAFALE est ensuite livrée « prête à assembler » sur le site de son proche client DASSAULT AVIATION à Bordeaux Mérignac. Les livraisons ont commencé en septembre 2020 et sont rythmées par les cadences de l’atelier d’assemblage et les besoins récents en appareils.

La pièce est produite sur la plus grande machine LBM du parc de LAAM (XLINE 2000R) en lot de 4 pièces par plateau de fabrication. Ce produit, dont la re-conception a permis une amélioration notable de la qualité et une forte réduction des taux de rebuts, est réalisé en Aluminium AS7G06 et vient s’ajouter aux autres références série déjà confiées par le géant industriel à l’entité du Groupe LISI dédiée à la fabrication additive.

www.lisi-aerospace-am.com

CEF3D

Une base de données pour le post-traitement des pièces ALM

Les états de surface obtenus en fabrication additive métallique sont considérés comme rugueux. Il faut généralement usiner les surfaces précises et polir celles très sollicitées mécaniquement. La finition des conduites internes reste très problématique et il n’existe pas de base de données pour comparer les procédés les plus adaptés à une géométrie et un matériau donnés.

L’ENIT vient de lancer via sa plateforme CEF3D, un benchmark impliquant déjà plusieurs industriels.

Participez au benchmark !

Pour participer et bénéficier d’une analyse scientifique partagée, contactez-nous : benchmark@cef3D.fr

EXPREZIS

Parmi les dernières fabrications d’Exprezis, les semelles Parade Connect

Fidèle à ses valeurs, en mars 2020, avec l’arrivée de la pandémie, Exprezis a immédiatement mobilisé son réseau et ses équipes pour fabriquer 3 000 visières, Elle a également conçu des ouvre-portes avec poignées pour les coudes, des respirateurs…

Aujourd’hui, son activité est redevenue plus hétérogène, avec par exemple l’élaboration de boîtiers de commandes montés dans des camions pour faciliter et permettre la construction de routes (pour la pose de graviers, de goudron…), ou encore l’impression de 350 boîtiers électroniques de commande par an. Sans oublier la réalisation des semelles Parade Connect de Parade Protection, filiale du Groupe Eram, spécialisée dans les chaussures de protection, installée aux alentours d’Angers, qui viennent tout juste d’être commercialisées.

www.exprezis.fr

GMP GROUP

50 ans de savoir-faire en usinage mécanique de haute précision

Le groupe industriel et familial a été créé en 1968 comme un acteur précurseur en termes de process et de machines de haute technologie pour répondre aux projets les plus pointus de ses clients en mécanique et micromécanique complexes et de haute précision pour l’aéronautique.

Aujourd’hui, GMP GROUP continue d’investir et de développer son activité d’usinage, notamment grâce au Plan de Relance de la filière Aéronautique. Le groupe a ainsi obtenu une subvention afin de mettre en place une cellule robotisée de dernière génération pour la réalisation et le contrôle optimisés de servocommandes hydrauliques de très grande précision.

www.gmp-additiv.com

DMG MORI FRANCE

Assurer l’excellence de la maintenance des machines-outils

DMG MORI, entreprise dont la création remonte à 1870, est aujourd’hui leader mondial de la construction de machines-outils. Présente dans plus de 40 pays, l’entreprise japonaise et allemande compte 12 000 employés.

En France, cela représente 160 collaborateurs, répartis sur 4 agences (Paris, Lyon, Scionzier, Toulouse). Plus de 100 techniciens et commerciaux sillonnent les routes pour assurer la vente et la maintenance des machines de tournage, fraisage, Ultrasonic, Lasertec, comme de fabrication additive issues des 14 usines de production à travers le monde.

Les machines produites répondent aux besoins de divers marchés tels que : l’aéronautique (carter, composants de châssis, cylindre de train d’atterrissage…), l’automobile (culasse, bloc moteur, roues directrices, connecteur…), le médical (bridge dentaire, articulation artificielle, vis…), et les moules et matrices pour les objets du quotidien (moules bouteilles cosmétiques, semelles chaussures, casque cycliste…).

www.dmgmori.com

EOS

Grâce à EOS, le constructeur auto Audi élargit sa gamme d’applications de l’impression 3D métal.

Avec le passage à 100 % à la fabrication additive pour certains outils destinés au formage à chaud, le partenariat entre Audi et EOS vient de franchir une nouvelle étape. Désormais, davantage de segments seront produits à l’aide du système EOS M 400 dans le centre d’impression 3D métal d’Audi, notamment pour fabriquer spécifiquement des panneaux de carrosseries de modèles tels que l’Audi A4.

Cette étape majeure consolide la collaboration qui lie ces deux grands groupes depuis 2016 et souligne la qualité et la fiabilité de l’impression 3D industrielle d’EOS, notamment au regard de la liberté de conception qu’offre cette méthode de production. Plusieurs milliers de pièces ont ainsi déjà été produites et installées grâce à ces outils imprimés en 3D.

www.eos.info

ADDUP

Un savoir-faire de pointe basé sur deux technologies de l’impression 3 D métallique

Depuis sa création en 2016, AddUp a investi dans la conception de machines d’impression 3D métallique dans deux technologies complémentaires, la fusion sur lit de poudre (PBF, pour Powder Bed Fusion) et le dépôt d’énergie dirigé (Direct Energy Deposition, DED).

Avec un siège à Cébazat (63), ses filiales Polyshape à Salon-de-Provence et BeAM à Strasbourg, ses filiales aux États-Unis (Cincinatti, Ohio), à Singapour et Montale (Italie), AddUp, qui compte environ 300 salariés, produit des pièces dans ses ateliers où il opère un parc de près de 40 machines.

Le groupe AddUp propose un catalogue de systèmes de production multitechnologies qui comprend la gamme FormUp® (machines PBF) ainsi que les gammes Magic et Modulo (machines DED pour l’industrie et la recherche) depuis le rachat de la société BeAM en 2018.

AddUp propose également des offres de services, consulting et de formations pour accompagner ses clients dans l’adoption de ces technologies de pointe.

www.addupsolutions.com

PLATINIUM 3D

Un investissement important pour optimiser le rechargement en FA

La plateforme Platinium 3D relève le défi du rechargement par laser des outillages et des pièces en FA métal. « Il s’agit d’un enjeu largement partagé par les fondeurs et les forgerons. La maîtrise de cette technique est stratégique car elle touche directement aux fonctionnalités des pièces et la durée de vie des outillages » insiste Bruno Flan. Un AMI a été diffusé auprès des industriels, une thèse CIFRE va y être consacrée et les démonstrateurs sont de plus en plus nombreux.

La plateforme vient aussi d’investir dans une cellule robotisée dédiée au rechargement. Le projet Perfform3D, impliquant plusieurs industriels (PSA, Ateliers des Janves, Bourguignon Barre) comprend notamment une étude sur la caractérisation des matériaux rechargés (mécanique, thermique, tribologique, tenue à la fatigue) par fabrication additive.

L’ambition de Platinium 3D sur le sujet est de fédérer les acteurs sur le même modèle que 3D Métal Industrie : les fondeurs Ardennais ont créé une co-entreprise en 2019, suite aux travaux communs menés sur l’impression 3D sable.

www.platinium3d.com/fr/

ERPRO GROUP

Leader de l’impression 3D et l’injection plastique

Présent sur cinq sites de production, à Saint-Leu-la-Forêt (95), Tremblay en France (93), Le Pouzin (07), Toulouse (31), et le Quesnoy (59), Erpro Group est leader en France dans le domaine de la fabrication additive et de l’injection plastique. Du prototype à la grande série, le groupe s’adresse à tous les secteurs d’activités industriels, en particulier l’automobile et la cosmétique, mais aussi l’aéronautique et le médical.

Erpro Group propose une large gamme de technologies de fabrication additive, complétée par des services d’ingénierie (design, optimisation topologique), d’usinage, d’injection plastique et de finition.

La société Erpro Group compte aujourd’hui 94 salariés et rassemble plusieurs entités : Erpro, Sprint, Erpro 3D Factory, 3D Nord Factory, DPN, Silinnov.

www.erpro-group.com