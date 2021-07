Fabien Laleuf devient président d’ABB France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ABB Fabien Laleuf, président d'ABB France, poursuivra la stratégie de digitalisation et la feuille de route climat du groupe spécialisé dans les solutions d'électrification.

Fabien Laleuf, 30 ans d’expérience chez ABB, a été nommé président d’ABB France. Ce diplômé en génie électrique, qui était directeur de la Business Area Electrification d’ABB en France, a dirigé plusieurs « Business areas », parmi lesquelles Process Automation et Robotics & Motion.

Une feuille de route: la neutralité carbone

L'une de ses principales missions sera de mener à bien la stratégie de développement durable 2030, en associant les clients et les fournisseurs à la réduction des émissions de CO2 afin d’atteindre la neutralité carbone. ABB France, qui a réalisé 515 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2020, compte 1200 salariés et une vingtaine de sites en France. Notamment des centres d’excellence mondiaux à Aix-les-Bains (activité Cellier, solutions de mélange et formulation), Toulouse (logiciels innovants pour le bâtiment) et Cergy-Pontoise (cellules robotisées et solutions d’analyse prédictive). Son activité en France va être tirée par le déploiement massif des bornes de recharge pour véhicules électriques.