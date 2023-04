F2A dopé par la relance du nucléaire

La relance de la filière nucléaire ravit F2A (Fabrication aéraulique et acoustique), une PME de 230 salariés qui possède trois usines à Dagneux, Béligneux (Ain) et L’Aigle (Orne). Le concepteur et fabricant de ventilations pour les centrales nucléaires, les tunnels et les bâtiments, vient de remporter un marché de 7 millions d’euros avec l’EPR anglais d’Hinkley Point C construit par EDF. La croissance de l’activité est tractée « par le bouche-à-oreille », assure Jean-Philippe Margrita, le directeur général de F2A, qui a ouvert son capital au fonds France Nucléaire, financé par l’État et EDF et géré par le fonds Siparex. Le fondateur et président de la PME, Pierre-Antoine Rouer, conserve 35 % du capital.

10 % de croissance par an

