F(r)actures électriques !

Depuis 2020, les années atypiques se suivent et ne ressemblent pas. 2022 se termine sur les chapeaux de roues avec un projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballage (PPWR) qui fait couler beaucoup d’encre. Après plusieurs révisions de la directive 94/62/CE, la Commission européenne livre un projet qui fait désormais la part belle au réemploi tout en rappelant l’impérieux objectif de recyclage pour tous les matériaux d’emballage. Un véritable « big bang » auquel Emballages Magazine et Plastiques & Caoutchoucs Magazine ont déjà consacré plusieurs articles en quelques jours. Sans compter les échanges très nourris sur LinkedIn et les analyses en petits comités, le texte suscite logiquement une avalanche de réactions.

Décret « fruits et légumes »

C'est dans ce contexte qu'intervient l'annulation par le Conseil d'État du décret « fruits et légumes ». Un texte symbolique pour le Gouvernement déterminé à lutter contre les plastiques à usage unique. Une nouvelle mouture, plus restrictive, est en consultation. Quant à l'obligation de réemploi dans la restauration, elle a fait l'objet de tribunes croisées dans le Journal du dimanche (JDD). En raison d'un manque d'information des consommateurs et des commerçants dans un contexte inflationniste, les dispositions relatives à l'impression des tickets de caisse sont reportées de janvier à avril. Ces trois mesures sont en application de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) que le règlement européen remet en cause. La trêve des confiseurs n’est donc pas de trop pour prendre le temps d’en appréhender toutes les conséquences. Et elles sont multiples et variées. Il y a vraiment beaucoup de grain à moudre : il faut, par exemple, revoir entièrement le marquage des matériaux et la signalétique de tri des emballages ménagers… D'autant que le règlement va maintenant poursuivre son parcours devant le Parlement et les États-membres.

Négociations commerciales

Rendez-vous à la rentrée sur fond de risques de coupures - pardon, de délestage - d’électricité. L'application Ecowatt devient le meilleur ami des particuliers et des industriels. Voilà qui fera peut être diminuer la facture ! Pour Cofigeo, le choix est fait : dans l’impossibilité de faire face à l’explosion - une multiplication par dix ! - des coûts de l’énergie, le propriétaire de marques emblématiques comme Garbit, William Saurin ou Zapetti met quatre sites à l’arrêt au mois de janvier dont Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). La stérilisation des conserves est notamment un procédé énergivore. Selon une « charte » non contraignante signée le 8 décembre dans le cadre du nouveau cycle des négociations commerciales, la grande distribution s'est toutefois engagée à « prendre en compte » les hausses demandées par les fournisseurs confrontées à ces hausses. Chez les industriels, l'heure est à la définition de protocoles, dans les bureaux et les ateliers, pour faire face « au cas où... »

Explosion des coûts

Au Royaume-Uni où les tensions sont déjà très vives depuis plusieurs mois, c’est une véritable « crise d'approvisionnement » des denrées alimentaires essentielles qui se profile selon National Farmers' Union (NFU), la principale organisation professionnelle agricole. Entre Brexit, explosion des coûts et marasme politique, le cocktail est détonnant. Des grèves, historiques par leur ampleur, secouent le pays au mois de décembre. En France, l’Inspection générale des finances (IGF), dans son rapport intitulé « L’inflation des produits alimentaires » de novembre 2022, fait part de son inquiétude : « l’industrie agroalimentaire pourrait rencontrer des difficultés significatives à produire les produits alimentaires dans les mois qui viennent. »

Epée de Damoclès

Invités à s’exprimer le 8 décembre sur le contexte économique passé et futur par l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel), François Kalaydjian, d’IFP Energies nouvelles (IFPEN) , et Yves Jégourel, de l’Institut CyclOpe, n’ont pas été beaucoup plus rassurants. Soit en version très condensée… Après un cycle de trois ans de crises successives mais pour des motifs différents comme la pandémie ou l’Ukraine, les trois prochaines années seront également placées sous le signe d’une extrême volatilité des cours du gaz, de l’électricité et des matières premières industrielles et agricoles. L’économie mondiale demeure, en outre, soumise à une épée de Damoclès : en cas de forte reprise avec pour conséquence une pression accrue sur les ressources, la Chine pourrait à elle seule rompre un équilibre déjà précaire. Entre factures et fractures, le climat sera électrique. Bienvenue en 2023 !