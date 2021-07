F-35 de Lockheed Martin, hybrides Toyota, chantier de la ligne 15... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle? Dans notre top 5: la Suisse va commander 36 avions F-35A à Lockheed Martin au détriment du Rafale de Dassault Aviation, la stratégie de Toyota France pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la chronique Mobil'Idées s’interroge sur le futur des voitures hybrides rechargeables, sur le chantier de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, Colas et Alstom luttent contre la montre, et enfin la pépite française Oledcomm met le LiFi à la portée des smartphones.