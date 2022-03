Exxon va quitter à son tour la Russie

La société pétrolière américaine Exxon Mobil va se retirer de la gestion des grandes installations de production de pétrole et de gaz sur l'île de Sakhaline, dans l'Extrême-Orient russe, et met en doute le sort d'un projet d'installation de gaz naturel liquéfié (GNL) de plusieurs milliards de dollars. « Nous déplorons l'action militaire de la Russie qui viole l'intégrité territoriale de l'Ukraine et met en danger sa population », a déclaré l'entreprise dans un communiqué mardi 1er mars, critiquant l'intensification des attaques militaires.

Exxon, qui doit tenir une réunion avec des analystes mercredi 2 mars, n'a pas fait de commentaires sur d'éventuelles dépréciations d'actifs. Ses actifs en Russie étaient évalués à 4,055 milliards de dollars dans son dernier rapport annuel, déposé en février. Le groupe exploite depuis 1995 le champ d'exploitation pétrolière et gazière Sakhalin-1, sur l’île du même nom, juste au nord du Japon. Il détient jusqu’à présent 30% d’un consortium comprenant des filiales de l'entreprise russe Rosneft, une société indienne et une compagnie japonaise.

« En tant qu’opérateurs de Sakhalin-1, nous avons l’obligation d’assurer la sécurité des salariés, la protection de l’environnement et l’intégrité des opérations», a souligné le groupe, qui n’a pas donné de calendrier de retrait. A moyen terme, l’entreprise se refuse à retourner dans le pays : «En raison de la situation actuelle, Exxon Mobil n’investira pas dans de nouveaux aménagements en Russie. »

TotalEnergies encore plus sous pression

Par ce retrait, Exxon s’ajoute à la longue liste des groupes pétroliers occidentaux ayant choisi de quitter la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. Le britannique BP, le néerlandais Shell et le norvégien Equinor ASA ont arrêté leurs activités ou annoncé leur intention d'abandonner leurs opérations en Russie. Une décision lourde de conséquences : BP opérait ainsi depuis plus de 30 ans dans le pays et son retrait pourrait lui coûter jusqu’à 22,4 milliards d’euros.

Le groupe italien Eni a par ailleurs annoncé céder sa part dans le gazoduc Blue Stream, partagé avec le géant russe Gazprom, tandis que l’autrichien OMV a lui aussi annoncé renoncer à acheter des parts dans un projet en Sibérie avec Gazprom. La décision d’Exxon vient en tout cas accroître un peu plus la pression sur le français TotalEnergies, qui n’a pas renoncé à opérer dans le pays, mais se refuse à tout investissement supplémentaire.

Avec Reuters (Sabrina Valle, GaryMcWilliams, Yuka Obayashi, Lou Phily, et Blandine Hénault)