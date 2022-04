(Reuters) - Exxon Mobil a doublé son bénéfice par action au premier trimestre, a annoncé le géant pétrolier vendredi, mais ses résultats sont restés en deçà des estimations de Wall Street, même en excluant une dépréciation de 3,4 milliards de dollars liée à son retrait de Russie.

Le premier producteur de pétrole américain a triplé son programme de rachat d'actions et vise désormais jusqu'à 30 milliards de dollars en actions d'ici la fin de l'année prochaine.

Exxon a enregistré un bénéfice net de 5,48 milliards de dollars (5,20 milliards d'euros), soit 1,28 dollar par action, au cours des trois mois clos le 31 mars, contre 2,73 milliards de dollars, ou 64 cents par action, l'année dernière.

Le bénéfice par action ajusté de la société s'est établi à 2,07 dollars, en dessous du consensus de Refinitiv qui tablait sur 2,12 dollars par action, et le chiffre d'affaires s'est élevé à 90,5 milliards de dollars, en deçà des 92,7 milliards de dollars estimés par les analystes.

Exxon a subi une perte après impôts de 3,4 milliards de dollars sur l'opération Sakhaline-1 en Russie, dont il avait annoncé sa sortie le 1er mars, peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février.

La division raffinage de la société a affiché des résultats beaucoup plus faibles qu'au trimestre précédent, avec un bénéfice de 332 millions de dollars, contre 1,5 milliard de dollars au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré que la forte hausse des prix a fini par coûter 1,3 milliard de dollars d'"impacts temporels négatifs".

Sa production de pétrole brut et d'autres liquides, y compris le bitume et le pétrole synthétique, a été de 2,3 millions de barils par jour, soit une baisse de 5% par rapport au trimestre précédent et la production de gaz naturel a diminué de 1,5%.

(Reportage Sabrina Valle et Shariq Khan; version française Federica Mileo; édité par Kate Entringer)