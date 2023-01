Extinction des feux, CBD, satellites Airbus… Sept bonnes nouvelles pour entamer la semaine

Collectivités et entreprises face à l'urgence énergétique

«Je baisse, j’éteins, je décale». La campagne de communication du gouvernement lancée en octobre pour sensibiliser les Français à la sobriété n’est pas tombée dans l’oreille d'un sourd. Collectivités, mairies et entreprises n’ont pas tardé à réduire considérablement leur consommation. Les chiffres ne mentent pas : la diminution de la consommation électrique s’établit à 9% entre fin novembre - début décembre par rapport à la moyenne calculée entre 2014 et 2019 sur la même période, selon RTE. Tour d’horizon des initiatives mises en place ces dernières semaines.

L'interdiction de la vente de fleurs de CBD annulée par le Conseil d’Etat

Dans une décision rendue le 29 décembre, le Conseil d’Etat a annulé un arrêté daté du 30 décembre 2021 interdisant la culture et la vente des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3 %. Le texte, décrié par les professionnels du secteur, avait déjà été temporairement suspendu en janvier 2022 par une décision du juge des référés. Une victoire pour les défenseurs du CBD, qui espèrent (enfin) un décollage de la filière.

La Pologne commande deux satellites d’observation à Airbus

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s’est rendu mardi 27 décembre à Varsovie pour rencontrer le vice-Premier ministre polonais Mariusz Blaszczak. Les deux hommes ont paraphé un contrat pour l’achat de deux satellites de la constellation Pléiades Néo, produits par Airbus. Coût estimé de l'acquisition : 575 millions d'euros.

Metex redémarre son usine d’Amiens

Lourdement affectée par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, l'entreprise de biochimie Metabolic Explorer (Metex) n’a pas encore dit son dernier mot. Le leader de la fermentation industrielle a annoncé mardi 27 décembre avoir bouclé un plan de financement de 73 millions d'euros, qui devrait lui permettre de relancer début janvier la production dans son usine d'Amiens (Somme). Un soulagement pour les 350 employés du site, au chômage partiel depuis le mois d’octobre.

Jacky Perrenot s'implante en Espagne

Le transporteur routier drômois Jacky Perrenot poursuit son expansion internationale avec une quatrième opération de croissance externe en 2022, cette fois de l’autre côté des Pyrénées. L’entreprise vient en effet de finaliser l’acquisition du groupe ibérique Tamdis. Une transaction qui lui permet de renforcer son activité B to C, et surtout de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Alkern investit dans le béton préfabriqué au miscanthus

Spécialiste des blocs préfabriqués en béton, le groupe Alkern va investir huit millions d’euros pour transformer son usine des Andelys (Eure). Ces fonds devraient notamment l'aider à produire du béton biosourcé à partir de miscanthus ainsi que du béton bas carbone. «Nous posons la première pierre d’une nouvelle filière française à base de miscanthus», résume Xavier Janin, président de l’entreprise, au sujet de cette plante vivace au fort pouvoir isolant.

Le groupe Rossignol a repensé l'éco-conception de ses skis

Au terme de trois ans de recherche et développement, le leader mondial du ski Rossignol a lancé Essential, une gamme de skis dont le taux de recyclabilité grimpe à 77% (contre 7% en moyenne pour des skis traditionnels). Notre journaliste Franck Stassy raconte comment le fabricant isérois a dévalé les pistes jusqu’à un recycleur local pour tenter de conférer une seconde vie à ses produits.