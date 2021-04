Exprezis replace l’humain au cœur du développement de la fabrication additive

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Pour certains, c’est une posture. Pas pour Edwin Robertson qui a fondé voilà six ans la société Exprezis, autour d’un modèle économique particulièrement respectueux tourné vers les valeurs humaines et sociales. Spécialisée dans la fourniture d’imprimantes 3D et dans la fabrication en petites ou moyennes séries, de pièces à destination des secteurs de l’industrie, du bâtiment, de la santé, de l’aéronautique, de l’agriculture, Exprezis s’illustre par son business model atypique. La société a par exemple mis en place un réseau, dénommé Maker’Z, à destination de ses clients et fournisseurs, afin de les équiper en machines certifiées pour qu’ils puissent prendre en charge des productions de séries qu’Exprezis leur sous-traite. Quant aux machines que vend la société, elles ont toutes été testées et utilisées par ses équipes. Au niveau des collaborateurs de l’entreprise, ces derniers ont la possibilité de discuter leur niveau de rémunération, et de choisir eux-mêmes leurs chefs d’équipes.

Un business model synonyme de plus-value

« Faire preuve de transversalité, avoir une relation saine avec les collaborateurs, c’est la base de tout. Quant à nos clients, on les traite comme des amis, avec la bienveillance et le respect qu’il se doit » détaille Edwin Robertson. Résultat, la croissance est au rendez-vous : Exprezsis figure en effet parmi les leaders dans son domaine dans la région d’Angers, d’où l’entreprise est native. Son chiffre d’affaires a été multiplié par deux en 2020 et devrait encore doubler à la fin de cet exercice. Une seconde agence devrait voir le jour et de nouveaux investissements sont prévus pour se doter de l’imprimante 3D industrielle HP Jet Fusion 580 multicouleurs, permettant de créer des prototypes ou pièces finies complètement fonctionnelles et de haute qualité.

contact@exprezis.fr

www.exprezis.fr