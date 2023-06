[Expo] «Chaleur humaine» à Dunkerque ou la belle énergie de la deuxième édition de la triennale Art et industrie

C'est sûrement une conséquence des choix affirmés et pertinents des deux curatrices, Anna Colin et Camille Richert, mais les œuvres proposées dans le cadre de la deuxième triennale Art et industrie, qui s'ouvre le 10 juin à Dunkerque, témoignent de la défiance à l'égard d'un progrès infini et d'une industrie aux vertus émancipatrices. Les œuvres sélectionnées ont toutes moins de cinquante ans et ont donc été proposées au public après 1973, soit la dernière année d'insouciance relative, avant le premier choc pétrolier, et un an après la publication du rapport du Club de Rome s'inquiétant des limites de la croissance. En outre, les travaux proposés proviennent d'un arc allant du Royaume-Uni aux Pays-Bas, en passant par la France et la Belgique, soit quasiment le territoire natif de la Révolution industrielle. Le choix a aussi été motivé par la volonté de produire une exposition respectant des principes de sobriété.

Trois lieux et la ville pour écrin

