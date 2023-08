Exploiter ou non les mines sous-marines, un dilemme mondial

métaux critiques et stratégiques

Le code minier international pour les fonds marins est remis à plus tard

Le fond des océans regorge de ressources minières, qui pourraient s’avérer cruciales pour les besoins de la transition électrique. Mais les risques bien réels de pollution et de destruction menacent les écosystèmes fragiles et très méconnus des abysses. Sans oublier le défi technique que représente l’exploitation industrielle à 3 000 mètres de profondeur ou plus. Code minier international, moratoire, cartographie des reliefs sous-marins, exploitation dans les eaux nationales… Les mines bleues sont au cœur de débats mondiaux.