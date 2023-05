Expliseat ouvre son premier site, moisson de contrats pour Alstom, panneaux solaires Made in France… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Expliseat va ouvrir sa première usine près d’Angers

Le constructeur de sièges d’avion ultra légers en titane Expliseat a annoncé, mardi 25 avril, l’ouverture de sa première usine à Angers (Maine-et-Loire). Après une levée de fonds réussie de 17 millions d’euros, la start-up investit 5 millions d’euros dans cette usine de 6 000 mètres carrés. Au lieu de construire un bâtiment, elle élira domicile dans un site existant mais laissé vacant appartenant à l’entreprise allemande spécialisée dans les portes pour maison Hörmann. La production en série débutera au premier trimestre 2024.

Van Cleef & Arpels investit en Auvergne-Rhône-Alpes

Le joaillier Van Cleef & Arpels va implanter deux ateliers en périphérie de Romans-sur-Isère (Drôme) et à Dorat (Puy-de-Dôme) pour un montant de 55 millions d’euros. Chacun des sites accueillera 250 salariés. Ces emplacements ont été choisis pour leur accessibilité depuis Paris, Lyon et Genève où l’entreprise est déjà implantée. Les deux bâtiments qui constitueront la première usine seront édifiés sur une parcelle de 2,5 hectares, tandis que ceux de la deuxième, qui représente un investissement d’environ 30 millions d’euros, seront situés sur un terrain bénéficiant d’une vue sur l’ensemble de la chaîne des Puys.

Des contrats à 900 millions et 1 milliard d’euros pour Alstom

Les temps sont bons pour Alstom. L’entreprise a récemment signé un contrat à 900 millions d’euros pour fournir une trentaine de tramways à la ville de Québec, au Canada, et assurer leur maintenance pendant 30 ans. Leur assemblage devrait débuter au second semestre 2025 dans d’anciennes usines Bombardier. Dans l’Hexagone, la multinationale va fournir 60 RER nouvelle génération supplémentaires à SNCF Voyageurs pour un montant d’environ 1 milliard d’euros. Ce matériel roulant équipera les lignes D et E du réseau francilien.

GSK décarbone son site de Saint-Amand-les-Eaux et recrute

Le laboratoire britannique GSK va allouer 10,6 millions d’euros au remplacement des chaudières à gaz par des chaudières hybrides et des pompes à chaleur sur son site de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). De quoi réduire ses émissions de gaz à effet de serre et alléger la facture de gaz. En parallèle, la multinationale, qui espère accueillir de nouveaux vaccins dans son portefeuille, lance une campagne de recrutement de 100 personnes et la construction d’un nouveau centre de formation.

Woodoo lève 31 millions de dollars et industrialise sa production

La start-up parisienne Woodoo est prête pour la phase d’industrialisation. Après avoir levé 31 millions de dollars (28 millions d’euros), elle compte passer dès cette année à la production en série pour ses produits à base de bois destinés à l’automobile, au luxe et au bâtiment. Celle-ci se fera dans sa nouvelle usine de 14 000 mètres carrés à la La Chapelle-Saint-Luc (Aube). Son procédé de reconfiguration du bois consiste à retirer la lignine et la remplacer par des éléments de «recyclés ou biosourcés» pour que le matériau final soit plus étanche et résistant au feu que le bois traditionnel.

Reden modernise son usine de Roquefort

Reden investit 4 millions d’euros pour construire d’ici fin 2023 une nouvelle ligne de production de panneaux solaires dans son usine de Roquefort (Lot-et-Garonne). «Cette ligne va nous permettre de fournir 300 000 modules par an, pour une puissance totale de 200 mégawatts contre 65 mégawatts actuellement», explique Thierry Carcel, son président. Parallèlement, l’entreprise va recruter une vingtaine de personnes dès la fin de l’année.

285 millions d'euros pour décarboner le site Ciments Calcia d’Airvault

Dans le cadre du programme «Airvault 2025», 285 millions d’euros seront injectés dans cette usine Calcia des Deux-Sèvres qui emploie 130 personnes. Le chantier a pour objectif de décarboner le site en supprimant l’utilisation du charbon et du coke de pétrole, 40 000 tonnes par an, et de les substituer par des combustibles alternatifs. Il débouchera aussi sur la construction d’une nouvelle ligne de production qui entrera en service en 2024. En 2020, le site a produit 830 000 tonnes de ciment. Cette capacité va être portée à 1,6 million de tonnes.