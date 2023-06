EXPLEO : L’innovation au service de l’aéronautique

Sur quels types de métiers intervenez-vous dans le secteur aéronautique ?

Alexandre Willemont : De l’aviation commerciale, en passant par l’aviation d’affaires, le spatial, ou la défense, nous aidons nos clients sur tout ce qui fait l’ADN d’Expleo : les métiers de l’ingénierie, de l’industrialisation, de la qualité et conformité produit, les essais en vol et au sol, la chaîne logistique. Nous intervenons dans la grande majorité des domaines technologiques, comme la structure des aéronefs, les systèmes électriques, les systèmes complexes tels que les moteurs, les nacelles, les trains d’atterrissage, les logiciels embarqués et les bancs…

Un exemple concret ?

Alexandre Willemont : L’ensemble des compétences développées par Expleo nous positionne sur des problématiques ‘end-to-end’ chez nos clients. Quand nous travaillons sur l’électrification, la transition vers l’avion à hydrogène ou d’autres motorisations du futur, nous sommes force de proposition tant sur les questions de R&D que de prototypage, de définition de nouvelles solutions de motorisation plus économes et plus légères. Dans la même veine, nous menons des projets de R&D en interne ou chez nos clients autour de différents projets eVTOL. Notre objectif est de pouvoir proposer des services sur ces projets d’un nouveau genre et de développer les composants indispensables à ces nouveaux produits.

En termes de digitalisation, que proposez-vous ?

Alexandre Willemont : Le digital est au cœur de nos métiers. Nous pouvons intervenir directement chez nos clients pour des missions de pure digitalisation comme la cybersécurité, la mise en place de plateforme d’IA, Cloud ou de l’analyse de données. Nous modernisons également nos propres services pour les optimiser et pouvons par exemple réduire le temps de conception de pièces ou de structures. Nous travaillons aussi sur l’analyse et la valorisation des données qui sont générées dans le cadre de nos services, pour les mettre à disposition de nos consultants afin de prendre des décisions avec plus d’agilité.

En termes d’innovation ?

Alexandre Willemont : Nous accompagnons les grands acteurs industriels dans leurs enjeux de transformation environnementale, que ce soit dans l’automobile, l’aéronautique et les transports, pour lesquels nous menons déjà des projets liés à l’hydrogène. Concernant l’avion de demain, il nous faut imaginer des propositions autour de la gestion électrique des systèmes, du stockage de l’hydrogène aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’appareil. Nous travaillons ainsi sur tout le cycle de l’hydrogène pour définir un optimum global : comment le distribuer à l’intérieur de l’avion, comment contrôler et gérer ce moment de bascule entre hydrogène liquide et hydrogène gazeux. Autant de défi s qui nécessitent un large panel de compétences en génie mécanique, science de matériaux, ingénierie électrique, sécurité… C’est là où Expleo est une force de proposition majeure, car nous disposons déjà de tous ces savoir-faire.

Un dernier mot sur votre plateforme de cybersécurité ExpleoSmeeta ?

Alexandre Willemont : ExpleoSmeeta est notre plateforme physique et logicielle de test de résilience tout-en-un. Elle combine un dispositif de tests de cybersécurité propriétaire avec des composants électroniques pour mener des analyses de risques, évaluer la sécurité et conduire des investigations. Chez Expleo, nous sommes capables de proposer des stratégies efficaces pour sécuriser toutes les infrastructures sensibles, les systèmes complexes ou n’importe quelle chaîne de montage.

Tél. +33 0130 122 500

info@expleogroup.com

www.expleo.com

Contenu proposé par EXPLEO