Exotrail lève 54 millions d’euros afin d'accélérer l'industrialisation de ses moteurs pour minisatellites

Les pépites du new space français ont le vent en poupe. Après la start-up franco-allemande The Exploration Company, qui a levé 40,5 millions d'euros, c’est au tour de la société Exotrail d’annoncer mardi 7 février une levée de fonds record de 54 millions d’euros. Parmi ses investisseurs, des fonds étatiques comme Bpifrance, SPI (le fonds Société de projets industriels), le fonds innovation Défense du ministère des Armées, ainsi des investisseurs privés comme Eurazeo et la société d’ingénierie logicielle Celad. A ces derniers, s’ajoutent les investisseurs historiques d’Exotrail (360 Capital, Karista, Innovacom, BNP Paribas…). Cette opération porte à plus de 70 millions d’euros de financement levé par Exotrail depuis sa création en 2017.

Triplement du carnet de commandes

Basée à Massy (Essonne) et à Toulouse (Haute-Garonne), la société indique que cet argent servira à accélérer sa croissance, à industrialiser ses produits, et à se développer à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Asie. La société, qui compte 90 salariés, ambitionne de recruter 70 personnes dans les douze prochains mois.

