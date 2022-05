Pour servir son ambition de croissance à l’international, EXOTEC s’est fait accompagner par des experts pour la mise en place d’une solution de pilotage agile, performante et évolutive (passage récent en logique DDMRP) ; à travers les logiciels ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central et Microsoft Power BI.



ERP et BI, c’est quoi ?

Un logiciel ERP permet de gérer les processus métier (finance, supply chain, production, etc.) et de centraliser des informations dans une base de données. Un outil de Business Intelligence (BI) rend lisibles ces données grâce à des tableaux de bord. Une bonne intégration de ces outils permet d’améliorer la qualité des données et matérialise un véritable cockpit de pilotage pour les responsables.



Pourquoi se faire accompagner ?

Il est courant d’assimiler l’ERP à la colonne vertébrale de l’entreprise, une erreur dans la mise en œuvre peut être fatale. Avec près de 30 ans d’expérience, les experts COSMO CONSULT conseillent et accompagnent les industriels dans le déploiement de leur solution de pilotage, avec une méthodologie affutée, des technologies de pointe Microsoft et des applications métier. « Avec cette solution ERP de Microsoft, nous appliquons les standards de modernité, en accord avec l’image de notre entreprise spécialisée dans l’automatisation et la robotisation. Les coûts sont maîtrisés, les fonctionnalités abouties et évolutives, nous offrant de multiples possibilités. L’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, solution déployée en France avec COSMO CONSULT, a suffisamment convaincu pour l’être désormais aussi au Japon et aux Etats-Unis », souligne Cybèle ROLLAND, Directrice Financière d’EXOTEC.

