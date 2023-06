EXEIS Conseil : accompagne les entreprises aéronautiques dans leur digitalisation

Expert en digitalisation, pilotage et direction de projets, le cabinet de conseil accompagne ses clients en proximité depuis plus de 10 ans. Il travaille notamment pour Airbus Atlantic, Thalès et Liebherr Aerospace.

Le Manufacturing Execution System comme base à l’industrie 4.0

La digitalisation des processus est une étape essentielle dans la mise en œuvre d’un MES (Manufacturing Execution System). « Dans le cadre du CORAC chez Airbus Atlantic nous travaillons sur la mise en place de projets MES dédiés à des assemblages d’éléments ainsi que pour l’élaboration d’une carte d’identité numérique des actions de production. L’objectif est de capter toute la donnée sur le cycle de vie des produits » souligne Nicolas Nevado, Manager d’EXEIS Conseil.

Une révolution en profondeur avec l’APQP

« Comparé à d’autres secteurs d’activité comme l’automobile, l’aéronautique possède une marge de progression industrielle. La digitalisation de l’acquisition et de l’analyse des mesures constitue un levier majeur d’amélioration de la maturité industrielle de tous les acteurs de la Supply Chain » explique Olivier Despujol, Directeur PYRAMIS Consulting (cabinet toulousain racheté par EXEIS Conseil) et référent national pour l’APQP (Advanced Product Quality Planning) de Space Aéro.

La Cybersécurité est également un axe fort de positionnement d’EXEIS Conseil « Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations digitales afin de définir des schémas directeurs offrant toutes les garanties nécessaires à la sécurisation des données et des flux associés » précise Nicolas Nevado.

