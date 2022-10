[Exclusif] Découvrez le classement 2022 des 100 premiers équipementiers automobiles mondiaux

Des composants électroniques qui n’arrivent pas, des factures d’énergie qui explosent, des camions chargés de pièces renvoyés par les constructeurs, faute d’activité… Les fournisseurs automobiles se retrouvent pris au piège d’une interminable crise. Les plus exposés voient leurs marges fondre, tandis que les plus agiles encaissent le choc en se diversifiant. Dans son classement des 100 plus grands équipementiers automobiles mondiaux, réalisé chaque année pour L’Usine Nouvelle, le cabinet Roland Berger fait l’état des lieux d’une filière forcée de se réinventer alors que les pénuries de semi-conducteurs et l’inflation plombent les ventes.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]