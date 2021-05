Excellence opérationnelle-4.0 : 10 acteurs reconnus pour leur expertise

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

QUATERNAIRE

Développeur de performance durable

Présent dans 3 métropoles françaises (Paris, Nantes, Lyon), Quaternaire, société de conseil en management et formation, accompagne les ETI et Grands Groupes industriels en France et à l’international, dans l’amélioration durable de leur performance clients, économique et sociale. Pour accompagner ses clients multisites à l’international et leur garantir des méthodes homogènes dans la langue et la culture du pays, elle s’appuie sur l’alliance Xeleratia qui réunit une dizaine de partenaires en Europe, Asie, Afrique et Amérique. La société développe des modules de formation et une offre d’accompagnement opérationnel sur-mesure pour faire évoluer les compétences, les pratiques et les postures.

Elle signe un partenariat stratégique avec l’École Mines Saint-Etienne au service de la transformation digitale de ses clients, en leur permettant un accès à des plateformes technologiques de pointe telles que DIWII ou IT’M Factory, pour innover, tester, découvrir, sensibiliser, se former à l’Industrie 4.0. Quaternaire poursuit son développement avec 64 collaborateurs impliqués dans le projet d’Entreprise CAP 2023. Leurs clients apprécient l’expertise des intervenants, le style et les méthodes sur-mesure : 95 % d’entre eux recommandent Quaternaire selon l’enquête 2019 du cabinet.

www.quaternaire.fr

ALDATZE

Prenez en main votre performance, en format Bootcamp !

« Certains clients ont réellement besoin de se projeter, de se préparer activement à la reprise, dans un environnement toujours volatile avec le COVID-19 » constate Philippe Larrauri, le dirigeant du cabinet Aldatze. Dans ce contexte où la reprise est aussi facteur de stress, Aldatze propose un accompagnement sous format Bootcamp, avec séances de coaching à distance puis mise en pratique sur le terrain. Face aux doutes de certains des managers, à leurs inquiétudes sur leurs pertes de connaissances et de repères, mais aussi face au manque de rituels d’équipe qui a pu distendre le lien, ce coaching spécifique peut tout changer !

L’enthousiasme et la performance positive au quotidien, cœur du concept Aldatze, feront alors toute la différence pour remobiliser durablement managers et collaborateurs.

www.aldatze.com

in&ma

Une École en perpétuel développement

Depuis 30 ans, in&ma a su tisser sur le territoire national et international un lien durable avec 1 300 partenaires industriels, aussi bien des grands groupes que des PMI-TPI. Chaque année, 30 % de nouvelles entreprises lui font confiance et collaborent régulièrement dans la formation des alternants sur des projets professionnels à forte valeur ajoutée. L’École poursuit son développement et prévoit sur les sites de Châlons, d’ici la fin de l’année et d’Albi, en 2023, la construction de deux nouveaux campus innovants et digitalisés mais toujours à taille humaine, pouvant accueillir 300 à 400 étudiants.

De nouvelles implantations sont en cours de réflexion dans les grands bassins industriels attractifs et pourvoyeurs d’emplois que sont le Grand Paris et la vallée du Rhône.

www.inema-sup.com

KLMANAGEMENT

Le conseil en management au service de l’organisation industrielle

Fondé en 2009 par Nicolas Yvansoff et Stéphane Fugier-Garrel, tous deux issus d’institutions japonaises du conseil en management aux sources du Lean, KLMANAGEMENT œuvre aux côtés des industriels pour les aider à accroître leur compétitivité par la construction et la mise en œuvre de programmes d’excellence opérationnelle.

Centrés sur deux composantes essentielles de la chaîne de la valeur, ces programmes s’articulent autour du management de la production de biens et de services, destiné à améliorer le triptyque Qualité, Délai et Coût des usines et des centres de services, et le management de l’innovation produit et de la performance R & D, qui lui, vise à affiner la capacité de mise en œuvre sur le marché de nouveaux produits innovants.

www.klmanagement.fr

SUPANOTCH

Plus de 10 ans d’expérience dans le top management international

SUPANOTCH a été créée en 2019 par Jean-Mathieu Schoun et Anne-Sophie Moulet, qui ont capitalisé sur leur expérience de cadres de haut niveau ayant évolué au sein du top management des plus gros industriels mondiaux pour définir un modèle unique de croissance d’entreprise.

SUPANOTCH est dédiée au développement et à l’excellence opérationnelle des entreprises et des talents dans l’industrie et le digital. Sa marque de fabrique : une expérience cumulée sur plus de 10 pays au sein de 6 secteurs industriels différents durant les 10 dernières années.

Établie à Annecy, l’entreprise revendique son empreinte nationale et internationale avec des activités à Paris, Toulouse, Londres, New York et Montréal.

info@supanotch.com

as.moulet@supanotch.com

PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCE

Aero Defense&Space : performances et modèles dans l’après COVID-19

Le cabinet de consultants PwC, qui agit notamment sur les filières Aero, Defense&Space, vient de sortir un livre blanc complet sur l’état de la filière, un an après le début de la pandémie et ses conséquences pour les acteurs du secteur. Intitulée « How to reshape and beat headwinds ? », l’étude met en lumière les grandes tendances pour 2021, envisage les conséquences des impacts subis sur ce marché si particulier (attrition, consolidation, rationalisation, etc. ?) et s’interroge sur les nouveaux modèles qui pourraient rapidement redessiner ce secteur. Sept pistes sont esquissées dans la dernière partie, au service de la réflexion élargie de l’activité, des constructeurs aux OEM, des compagnies aux spécialistes du tourisme.

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2021/03/en-france-pwc-a-and-d-how-to-reshape-and-beat-head-winds.pdf

ETHIC’OPEX

Entreprise à taille humaine par excellence, ETHIC’OPEX, en plein développement, va ouvrir une nouvelle agence Ferroviaire, mobilité, agro-alimentaire, biens d’équipements…

ETHIC’OPEX, fondée en 2019 est spécialisée dans le management et le conseil en excellence opérationnelle à destination des industriels. Actuellement en forte croissance, le cabinet à taille humaine compte bien le rester tout en se développant par le biais d’implantations d’agences à proximité de ses donneurs d’ordres. Ainsi, après le sud du pays et l’Alsace, ETHIC’OPEX ouvre une antenne en Auvergne Rhône-Alpes.

Avec la possibilité d’un cofinancement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ETHIC’OPEX peut accompagner les TPE/PME/ETI sur les thématiques de « l’excellence opérationnelle et du lean manufacturing » ou de la « maîtrise de la consommation des ressources ».

contact@ethicopex.com

BOSCH REXROTH

Un panel de solutions pour viser l’excellence opérationnelle

Bosch Rexroth a depuis longtemps mis en place sur l’ensemble de ses sites une approche de production lean, prérequis de l’excellence opérationnelle.

Fidèle à la culture du groupe Bosch qui consiste à développer et à tester ses propres solutions pour les proposer ensuite à ses clients, Bosch Rexroth offre un panel de solutions variées, en fonction du degré de maturité de la démarche du client. Quelques exemples de ces solutions : convoyeur VarioFlow Plus, système de transfert TS2 Plus, poste de travail manuel MPS évolutif vers une version connectée ; plateforme d’automatisation ctrlX AUTOMATION programmable par applications et ouverte à tous les langages internet ; solution électrohydraulique à variation de vitesse Sytronix pour associer efficacité énergétique et performance industrielle ; génération de puissance hydraulique connectée CytroPac et CytroBox ; plateforme Smart MechatroniX, ensemble de kits de fonctions intelligentes qui s’implantent directement sur les lignes de production ; cobot APAS, AGV ActiveShuttle ; dashboard digital ActiveCockpit…

www.boschrexroth.fr

www.expertise.boschrexroth.fr

TEEPTRAK

Les solutions clé en main pour toutes les industries

Cette dynamique et innovante start-up, créée en 2014, conçoit et développe de solutions numériques permettant le suivi de la performance industrielle en temps réel.

Des outils clé en main, faciles à installer et à utiliser, très compétitifs et compatibles avec quasiment tous les équipements de production industrielle. TEEPTRAK, partenaire de nombreux grands comptes à travers le monde (PSA, Alstom, Essilor, Hutchinson, Savencia…), a levé 3 millions d’euros en 2020 avec une prise de participation d’EDF. L’entreprise s’apprête à ouvrir de nouvelles agences aux États-Unis et en Allemagne. TEEPTRAK équipe plus de 150 clients sur 4 continents en 17 langues, de la TPE aux grands comptes.

www.teeptrak.com

TECHTEAM

Des solutions pour l’industrie de demain

L’activité débute en 2008 avec la commercialisation en France de matériel d’électronique de puissance, puis s’élargit rapidement sur l’automatisation industrielle. En 2013, la société élargit son offre au conseil opérationnel, à l’assistance technique et la gestion de projet. Et se dote d’outils et de logiciels (simulation de flux, ordonnancement planification) pour s’affirmer comme cabinet conseil en performance industrielle. En cohérence avec son positionnement, Techteam rejoint l’Alliance pour l’Industrie du Futur.

Le développement et l’ancrage de Techteam dans le conseil pour l’Industrie 4.0s’accélère encore avec l’accompagnement des projets Industrie du Futur. Aujourd’hui Techteam s’appuie sur un collectif d’experts pluridisciplinaires capitalisant sur plus de 20 ans d’expériences en performance industrielle (conseil, technologies, organisation, outils d’aide à la décision). Grâce à son équipe et sa démarche d’idéation (Smart Idea), Techteam imagine les solutions de demain en apportant conseil, veille technologique et vision 360° pour leur mise en œuvre opérationnelle.

www.fr-techteam.com