Excel Boost : un centre de formation spécialisé Microsoft Excel VBA

Le langage VBA

Visual Basic for Applications est un langage de programmation puissant qui peut être utilisé pour développer des fonctions spécialisées pour les feuilles de calcul. Avec lui, vous pouvez écrire des programmes complexes ou des macros qui ne se trouvent pas dans Excel et qui peuvent être utilisés par l'utilisateur pour automatiser certaines activités et étendre les capacités d'Excel.

La maîtrise de Microsoft Excel VBA est indispensable pour permettre aux entreprises d’optimiser leurs performances et de gagner en productivité. Excel Boost, centre de formation spécialisé VBA, vous accompagne dans la concrétisation de vos objectifs avec l’aide de nos formateurs, consultants et experts Microsoft Excel VBA.

Des formations Excel VBA sur-mesure et adaptées à vos besoins

Excel Boost est un organisme de formation spécialisé en langage VBA et Microsoft Excel. Riche d’un savoir-faire de plusieurs années, Excel Boost accompagne les professionnels à approfondir leurs connaissances, développer leurs compétences et à maîtriser tous les aspects du langage de programmation VBA, ainsi que du logiciel Microsoft Excel.

Accessible aussi bien aux débutants qu’aux experts, Excel Boost propose à ses apprenants des programmes sur-mesure et adaptés à leurs besoins, qu’il est possible de suivre en présentiel (dans vos propres locaux) ou à distance, partout en France. À noter que les formations Excel VBA sont toutes éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF), ainsi qu’au financement Pôle Emploi.

La maîtrise de Microsoft Excel VBA offre de nombreux avantages aux entreprises : réaliser des bilans comptables, analyser des données statistiques, créer un tableau de bord KPI, ou encore automatiser des tâches répétitives avec les macros VBA.

L'enregistrement d'une macro fonctionne sur des tâches simples et répétables que vous devez automatiser. Toutefois, pour les tâches complexes impliquant des boucles ou des entrées et sorties conditionnelles, elles doivent encore être codées manuellement à l'aide du langage Visual Basic for Applications.

Face à la multitude de fonctionnalités dont dispose le logiciel Microsoft Excel, il est vivement recommandé de s’appuyer sur l’expertise de formateurs ou consultants expérimentés, afin de profiter de tous les bénéfices et avantages que vous offre ce puissant outil.



L’expertise de nos formateurs et consultants certifiés Microsoft Partner

Excel Boost attache une importance toute particulière à la qualité du contenu délivré à travers ses formations. En plus de bénéficier de programmes sur-mesure répartis en plusieurs modules, Excel Boost vous accompagne dans la concrétisation de vos objectifs avec l’aide de nos formateurs, consultants et experts Microsoft Excel VBA.

Professionnels, expérimentés et pédagogues, nos formateurs et consultants Microsoft Excel VBA jouissent de plusieurs années d’expérience à leur actif, et bénéficient de connaissances approfondies en langage de programmation VBA et sur Microsoft Excel.

Durant la formation, nos experts enseignent leur savoir-faire à travers des cours théoriques, complétés par des exercices de mise en pratique. Très efficace, ce fonctionnement permet aux apprenants de mettre en pratique leurs connaissances et de monter rapidement en compétences.

De plus, Excel Boost est détenteur de la prestigieuse Certification Microsoft Partner (reconnaissance officielle de Microsoft concernant la délivrance de produit ou service en rapport avec les technologiques Microsoft), qui atteste de la qualité de l’enseignement délivré par nos experts.

Le petit plus d’Excel Boost ? Des prestations de consulting Excel VBA personnalisées sont proposées par notre équipe de consultants spécialistes VBA, afin d’accompagner, conseiller et aider les professionnels à maîtriser le langage de programmation VBA.



Contenu proposé par Excel Boost