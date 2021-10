EWATTCH : Des kits industriels efficaces, simples et rapides à mettre en œuvre !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Encourager, accompagner, équiper les entreprises qui se sentent éloignées des solutions industrielles connectées, voilà la compétence ô combien utile développée par Ewattch. L’entreprise de St Dié des Vosges détient la bonne méthode pour convaincre les PMI, jusqu’ici en retrait sur ce genre de projet. Et quel que soit leur secteur industriel… mécanique et métallurgie, plasturgie, énergie, logistique, etc. « Notre métier est d’aider à moderniser les sites industriels de la façon la plus rapide. Notre clientèle cible était au départ les PMI, les ETI, mais de plus en plus de grands groupes comme Hutchinson ou Safran nous sollicitent pour certaines de leurs unités », tient à préciser Nicolas Babel, le dirigeant fondateur d’Ewattch.

Une méthode progressive

Ewattch a cette singularité de développer en interne la solution IoT complète comprenant la partie capteurs, interface avec les machines, et la partie plateforme avec ses multiples applications pour délivrer les services escomptés : gestion de production (nombre de pièces produites, temps de cycle…), consommation d’énergie, de fluide, etc. « Nous sommes un interlocuteur unique. Nous maîtrisons, avec l’aide de nos partenaires, toute la chaîne ce qui nous permet de pouvoir proposer des solutions fonctionnelles très rapidement à notre clientèle. Si je prends un simple exemple, avec Ewattch, on peut connecter et rendre communicante une presse d’emboutissage d’ancienne génération dans l’automobile, en 30 minutes seulement », explique le dirigeant.

La méthode Ewattch a été créée pour réussir la digitalisation de sites industriels de la manière la plus progressive, adaptée et fluide qui soit, et à moindre coût. Elle répond aussi à la problématique de posséder, à la fois, des machines anciennes et de dernière génération, et de devoir intégrer et harmoniser dans ce contexte les flux d’informations. Ses kits spéciaux, dédiés à de multiples secteurs industriels (plasturgie, usinage, métallurgie, GMAO…), facilitent toute installation.

Ewattch Academy, son école de formation

Dans sa philosophie de « vulgariser » toujours plus l’accès au numérique auprès de ses clients, Ewattch vient en ce mois d’octobre de franchir un nouveau cap dans son organisation en lançant Ewattch Academy. Une académie proposant tout un programme de formations couvrant l’ensemble des aspects relatifs à l’industrie du futur : rappels sur les technologies 4.0 et leur mise en place, présentation des systèmes Ewattch, choix des capteurs, leur montage et leur interconnexion, gestion et utilisation des données.

À souligner que les clients se voient confier dans ce cadre des kits de démonstration Plug & Play pour découvrir et tester in situ, la solution 4.0 adaptée à leur parc machines.

Une levée de fonds réussie

Avec ses solutions très accessibles, Ewattch détient les clés pour parler de l’usine de demain avec tous les industriels, et particulièrement donc avec ceux qui ne le jugeaient pas réalisable. Cette capacité distinctive l’inscrit dans une croissance soutenue et pleine de perspectives, à l’approche de ses 10 ans d’existence, en 2022. Et la société dont la levée de fonds de 3 M€ a abouti fin septembre dernier ne compte pas en rester là. « Cette levée de fonds est une nouvelle étape pour la société. Elle nous permet d’accélérer à la fois notre développement en Europe, le recrutement des équipes et les développements R&D. Mais aussi de pouvoir viser le leadership en Europe dans notre activité », projette Nicolas Babel.

