Evonik va investir 220 millions de dollars aux États-Unis pour produire des lipides

Le géant allemand Evonik a annoncé un investissement de 220 millions de dollars (206 M€) sur le sol américain pour la production de lipides pharmaceutiques. Ces éléments sont notamment indispensables à la production de vaccins à ARNm contre le Covid-19, mais rentrent aussi dans la composition d’autres traitements innovants.

Le futur site d’Evonik verra le jour à Lafayette (Indiana, États-Unis) avec des travaux prévus pour démarrer début 2023 et une mise en service programmée en 2025. Evonik prévoit la création de 80 emplois. Cet investissement d’ampleur est rendu possible grâce à un partenariat avec le gouvernement américain, qui finance le projet à hauteur de 150 M$, via son dispositif Barda qui avait déjà soutenu la production de vaccins contre le Covid-19.

« Nous utiliserons ce nouveau site pour soutenir nos clients dans leurs développements de traitements basés sur les acides nucléiques, jusqu’à la commercialisation. Ces nouveaux traitements sont le futur », s’est félicité Thomas Riermeier, directeur de la division Health Care d’Evonik.