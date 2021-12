EvoCycle : une innovation HP au service de l’économie circulaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

HP a dévoilé la nouvelle gamme de cartouches EvoCycle. En quoi consiste-t-elle ?

Il s'agit d'une nouvelle gamme de cartouches fabriquées en France, à partir de composants recyclés et de pièces réutilisées provenant de cartouches authentiques HP. Les cartouches de toner EvoCycle contiennent au total 76 % de composants recyclés et réutilisés avec un niveau de qualité identique à celles des cartouches HP standard. Elles seront destinées dans un premier temps au marché professionnel en France et proposées au même prix que les cartouches HP traditionnelles.

Comment se déroule le recyclage des cartouches ?

EvoCycle est une cartouche produite en France en boucle fermée. HP, via son programme Planet Partners, est engagé depuis 30 ans dans la collecte et le recyclage de ses consommables d'impression. Les cartouches HP utilisent des matériaux et des pièces dont la qualité permet ce recyclage en boucle fermée. Si toutes les cartouches de toner HP contiennent des composants en plastique recyclé – entre 5 et 45 % selon les modèles – issus de cartouches HP recyclées, les cartouches de toner EvoCycle contiennent quant à elles 100 % de plastique recyclé, tout en garantissant une qualité identique à celle des cartouches HP standard.

Ces nouvelles cartouches sont-elles équivalentes aux modèles habituels ?

Oui, l'objectif est de proposer des produits de qualité identique, d’où l’importance pour nous de maîtriser la chaîne de bout en bout. L'essentiel de la technologie Laser repose sur la qualité de la cartouche de toner. Les cartouches HP EvoCycle sont fabriquées à partir des matériaux recyclés et des pièces réutilisées issus de cartouches HP retournées. Avec un niveau de qualité équivalent à une cartouche HP standard, les cartouches EvoCycle comportent au total 76 % de composants recyclés et réutilisés. Une performance inédite pour un produit fabriqué en boucle fermée.

Pourquoi le lancement d'EvoCycle se fait-il en Frances ?

Cette nouvelle ligne EvoCycle est produite sur le site de recyclage et de production de Liffré en Bretagne. Forte d'une expertise industrielle de plusieurs dizaines d'années, les équipes d'ingénieurs et de techniciens de ce site unique en France, ont réussi une performance industrielle dans l'intégration dans une cartouche de toner, de pièces réutilisées, de matériaux recyclés en boucle fermée et de pièces neuves.

Le Maire de Liffré, Guillaume Bégué, très engagé dans le développement durable de sa ville a d’ailleurs déclaré : « Lorsque l’on arrive à collecter des cartouches usagées et à en fabriquer de nouvelles en intégrant cette matière recyclée, c’est déjà une prouesse. Le fait de parvenir à récupérer des pièces et à les réemployer dans de nouvelles cartouches pour un produit de qualité équivalente à une cartouche neuve, c’est d’autant plus remarquable. EvoCycle est un formidable exemple de fabrication en boucle fermée à la française, sur un même site, à Liffré. »

Qui sont les clients visés ?

Cette nouvelle ligne de produits est destinée aux professionnels et notamment aux entreprises publiques et privées qui souhaitent atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, en choisissant des solutions innovantes et à moindre impact environnemental.

Y avait-il une forte demande pour ce type de produits ?

Oui, nous observons de la part de nos clients une demande toujours croissante pour des cartouches de toner ayant un impact écologique réduit. Les appels d'offre contiennent souvent des critères concernant la part de matériaux recyclés dans les produits. Cette tendance est accentuée par des contraintes légales : la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) impose aux services de l'État et collectivités territoriales une part de réutilisation et de recyclage dans leurs achats. EvoCycle est donc un moyen pour nos clients d'atteindre leurs objectifs de réduction de leur empreinte carbone.

Quelles sont pour l'avenir les ambitions de HP en termes de réduction d'empreinte écologique ?

EvoCycle marque une étape importante dans la marche vers l'économie circulaire que nous menons depuis 2005. Celle-ci a eu pour effet la réduction de la part de résine dans les cartouches, ou encore l'introduction d'emballages recyclés. HP engage des efforts constants de recherche et développement, et aspire à devenir l'entreprise technologique la plus durable au monde. Notre objectif est d'atteindre la neutralité carbone dès 2030 pour nos consommables, et d'intégrer à nos produits 75 % de matériaux recyclés ou réutilisés.

