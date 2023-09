Eviosys accroît ses capacités dans la péninsule Ibérique

Pour répondre à la demande croissante en boîtes de conserve 2 pièces à ouverture facile, Eviosys annonce avoir investi 8 millions d’euros dans l’augmentation des capacités de production de ses usines d’Alcochete, au Portugal, de Murcie et Ribadumia, en Espagne. Ces emballages en aluminium et en acier, de forme ronde et irrégulière, sont destinés aux marchés du poisson, de la viande et de l’alimentation animale.

