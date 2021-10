Evergrande effectue un paiement de coupon avant l'échéance de vendredi, selon des sources

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © TYRONE SIU Evergrande a effectué le paiement du coupon d'une obligation offshore avant l'expiration d'un délai de grâce vendredi, ont déclaré deux personnes au fait du dossier, remplissant ainsi sa deuxième obligation de remboursement en dollars américains ce mois-ci. /Photo prise le 23 septembre 2021/ REUTERS/Tyrone Siu

Deuxième promoteur immobilier de Chine, Evergrande, croule sous plus de 300 milliards de dollars de dettes, alimentant les inquiétudes quant à l’impact que ses déboires auront sur la deuxième plus grande économie du monde et les marchés mondiaux.

Le géant chinois, qui a évité un défaut de paiement la semaine dernière en remettant 83,5 millions de dollars (73 millions d'euros) sur un compte de Citibank, devait verser 47,5 millions de dollars de coupons aux détenteurs d'obligations d'ici vendredi.

Evergrande n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Les personnes concernées ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'affaire.

Les actions d'Evergrande ont pris plus de 1% dans les premiers échanges vendredi.

Evergrande a manqué des paiements de coupons totalisant près de 280 millions de dollars et a encore près de 338 millions de dollars d'autres paiements de coupons offshore à payer en novembre et décembre.

(Reportage Svea Herbst-Bayliss, Clare Jim et Andrew Galbraith; rédigé par Megan Davies et Sumeet Chatterjee; version française Camille Raynaud)