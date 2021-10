Evergrande abandonne le projet de cession de 50,1% d'une filiale pour 2,2 milliards euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © TYRONE SIU Evergrande a annoncé mercredi avoir renoncé à céder une participation de 50,1% dans sa filiale de services immobiliers à une division du groupe Hopson Development, une mauvaise nouvelle pour le géant chinois en difficulté, qui tente d'éviter un défaut de paiement. /Photo prise le 23 septembre 2021/REUTERS/Tyrone Siu

Si l'accord pour vendre une participation majoritaire dans Evergrande Property Services avait abouti, le montant de la transaction se serait élevé à 20,04 milliards de dollars de Hong Kong (2,2 milliards d'euros), a précisé Evergrande.

Les deux sociétés ont indiqué dans des communiqués distincts ne pas être en mesure de se mettre d'accord sur les termes de l'accord.

Avec une dette de plus de 300 milliards de dollars américains (257,6 milliards d'euros), ce qui est fait le groupe immobilier le plus endetté au monde, Evergrande a fait défaut sur plusieurs échéances obligataires, faisant craindre une possible faillite.

Les cotations des titres Evergrande, Evergrande Property Services et Hopson Development, suspendues depuis le 4 octobre, devraient reprendre le 21 octobre.

