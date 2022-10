Eutelsat estime que la fusion avec OneWeb devrait générer un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2027

Le projet, annoncé en juillet et suivi de près par les gouvernements français et britannique, a pour objectif de regrouper la flotte de satellites géostationnaires d'Eutelsat avec la constellation en orbite basse de OneWeb pour offrir des services Internet rapides.

Le nouveau groupe aura un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliards d'euros pour l'exercice 2023, estime Eutelsat.

Celui-ci, qui détiendrait 100% de OneWeb à l'issue de la transaction, laquelle valorise le concurrent britannique à environ 3,4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros), vise à tirer profit du secteur en expansion des jeux vidéo en temps réel et à offrir une connexion rapide aux entreprises qui s'appuient de plus en plus sur les services d'informatique dématérialisée pour leurs activités.

Eutelsat, dont la capitalisation a chuté de près de deux tiers en cinq ans, prévoit également de compenser le déclin progressif de son activité historique de diffusion de chaînes de télévision.Au premier trimestre de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 287 millions d'euros, en baisse de 4,5% sur une base comparable, a indiqué Eutelsat dans un communiqué, en précisant que ce recul est conforme à ses attentes.L'opérateur de satellites a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, notamment celui d'un flux de trésorerie disponible discrétionnaire ajusté annuel de 420 millions d'euros.

