Europlasma s'engage à investir pour accompagner la reprise de Tarbes Industry

Soulagement pour les 25 salariés du site industriel de Tarbes Industry dans les Hautes-Pyrénées spécialisé dans le forgeage, le traitement thermique et l’usinage des métaux. Un protocole d'accord a été signé le 25 mai entre les deux associés de l'entreprise tarbaise (Frank Supplisson et Samfi Invest) et le groupe Europlasma. La cession sera officialisée par le tribunal de commerce de Paris dans les toutes prochaines semaines.