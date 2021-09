Europe : Recul des ventes de voitures neuves en juillet et août, selon l'ACEA

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Les immatriculations de voitures en Europe ont baissé en juillet et en août après quatre mois de croissance, montrent les chiffres publiés jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), suggérant que la pénurie mondiale de semi-conducteurs pénalise les ventes automobiles. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

Les immatriculations de voitures neuves ont chuté respectivement de 23,6% et de 18,1% en glissement annuel en juillet et en août dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), selon les chiffres de l'ACEA.

(Reportage Riham Alkousaa; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)