Euronext lance un nouveau segment boursier dédié aux valeurs technologiques

LONDRES (Reuters) - Euronext a annoncé mardi le lancement d'un nouveau segment boursier dédié aux entreprises de hautes technologies afin de mettre en valeur leurs spécificités auprès des investisseurs.

Ce segment dénommé "European Tech Leaders" regroupe plus de 100 sociétés à forte croissance et détenant des positions de premier plan sur leurs marchés respectifs, parmi lesquelles ASML, Just Eat Takeaway.com, Tom Tom et 41 entreprises françaises dont Ubisoft, Atos ou encore Valneva.

Ce nouveau segment disposera de son propre indice à partir du mois prochain, a précisé l'opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo.

L'intégration à ce segment suppose une capitalisation d'au moins 300 millions d'euros ainsi qu'un taux de croissance minimum pour les entreprises pesant moins d'un milliard d'euros.

Le nouveau segment, explique Euronext, proposera de nouveaux services aux entreprises à forte croissance non cotées afin de favoriser leur entrée en Bourse.

En France, le groupe a annoncé une série d'initiatives complémentaires en lien avec entre autres Bpifrance et CDC Croissance, la filiale de la Caisse des dépôts (CDC) dédiée aux PME cotées, qui incluent la création par la CDC d'un fonds d'investissement appelé à "accompagner l'entrée en Bourse des licornes françaises sur la place de Paris", doté de 300 millions dans un premier temps avec un objectif de 1,5 milliard d'ici cinq ans.

L'Europe cherche depuis longtemps à se doter de son propre marché boursier capable de rivaliser avec le Nasdaq américain, vers lequel se tournent souvent les entreprises de hautes technologies européennes comme asiatiques lors de leur entrée en Bourse.

"Nous ne sommes pas en concurrence avec le Nasdaq", a assuré mardi à la presse Stéphane Boujnah, le directeur général d'Euronext. "Ce que nous essayons de faire, c'est de développer une approche fondamentalement différente."

L'opérateur entend rompre avec la logique d'introduction en Bourse sur un marché national pour privilégier une cotation à l'échelon européen et une approche sectorielle, a-t-il expliqué.

Deutsche Börse, l'opérateur de la Bourse de Francfort, avait créé en 1997 le Neuer Markt, alors présenté comme pendant européen du Nasdaq, mais ce segment s'est effondré cinq ans plus tard après l'éclatement de la bulle des valeurs internet.

Euronext dit regrouper plus de 700 sociétés cotées dans le domaine des hautes technologies pour une capitalisation boursière totale de 1.500 milliards d'euros. Sur les 212 entreprises qui sont entrées sur l'un des marchés du groupe l'an dernier, plus de la moitié étaient issues du secteur technologique, précise-t-il.

