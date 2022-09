EURODECISION : À chaque problématique industrielle, sa recette algorithmique

Le contexte, les problèmes à résoudre et le degré d’automatisation d’une usine ou d’un atelier exigent un choix d’ingrédients sur mesure. C’est ce bon équilibre que cherche à concocter pour ses clients EURODECISION, qui fait partie des rares acteurs à justifier de 35 ans d’expérience dans les mathématiques et l’intelligence artificielle appliqués aux problématiques industrielles.

« En fait, notre métier c’est d’être cuisiniers algorithmiques au service de nos clients. Nous les écoutons en salle pour comprendre leur contexte, leurs métiers et leurs attentes. Puis sur la base de cet audit de cadrage, nous, en cuisine, on cherche les meilleurs ingrédients, les meilleurs algorithmes issus des mathématiques décisionnelles, du machine learning et de l’IA pour leur fournir une aide à la décision adaptée », explique Gérald Petitjean, Directeur Innovation chez EURODECISION.

Des solutions d’IA compatibles avec les enjeux industriels

Pour accompagner au mieux leurs clients, les ingénieurs d’EURODECISION n’ont finalement besoin que de deux choses : des données de qualité et la connaissance d’experts métiers internes, qui sont capables de dire pourquoi telle donnée est bonne ou non, mais aussi de critiquer les résultats. De quoi leur permettre ensuite de trouver le bon compromis algorithmique en fonction des exigences techniques et fonctionnelles des métiers, et des problématiques : aide à la décision, planification de production, optimisation de la supply chain, analyse des données pour une gestion et une maintenance plus prédictives, ou aide à la conception.

« Nous pouvons nous appuyer sur des composants logiciels de calcul que nous avons mis au point, lesquels sont fortement paramétrables et donc adaptables aux enjeux des industriels. Mais nous pouvons aussi partir d’une page blanche et élaborer une solution complètement personnalisée », poursuit Gérald Petitjean. C’est particulièrement nécessaire pour répondre aux grands enjeux industriels de notre époque.

« L’IA et le machine learning promus et déployés par les GAFA dans le e-commerce notamment ne sont pas transposables à l’Industrie, souligne le Directeur Innovation d’EURODECISION. Dans l’industrie, où la sécurité et les obligations réglementaires sont intransigeantes, on ne peut pas s’accommoder d’une réponse fiable à 98 % par exemple ».

Cas d’usage et solutions millimétrées

C’est ainsi qu’EURODECISION est conduit à développer des modules d’IA particulièrement fiables et gagnants pour ses clients industriels. Elle a par exemple développé pour Airbus Helicopters un outil intelligent permettant d’intégrer des règles métier pour l’aide à la réparation des pales d’hélicoptères.

Il permet aux techniciens d’atelier qui réceptionnent les pales d’entrer les défauts repérés sur la pale dans le système expert via une interface web, lequel calcule alors en temps réel les réparations à réaliser et met à jour automatiquement la documentation de l’équipement.

Autre client, autre développement d’outil d’aide à la décision : EURODECISION a fourni à Renault une suite logicielle afin d’aider les ingénieurs à dimensionner les épaisseurs et les nuances d’acier des pièces automobiles pour répondre à des critères de résistance, de sécurité, de coût, d’émission de CO2… Résultat : les gains de masse constatés, à iso performances, sont en général compris entre 5 et 15 % sur la masse des pièces modifiées. Et l’automatisation des chaînes de calcul, y compris des modifications de forme, a permis de diviser par 3 la durée des études d’optimisation.

EURODECISION s’adapte donc de façon millimétrée aux exigences de ses clients et aux évolutions contextuelles et technologiques. C’est ainsi, par exemple, note Gérald Petitjean, que « nos équipes sont aujourd’hui de plus en plus conduites à développer des algorithmes temps réel pour des usines high-tech très automatisées et pour aider au pilotage d’une production soumise à des aléas d’approvisionnement et/ou de demande ».

www.eurodecision.com

Contenu proposé par EuroDécision