EuroAPI, ex-Sanofi, investit en Europe, scénario zéro nucléaire, Air Liquide ... Les cinq articles les plus lus de la semaine

© Sanofi Sanofi prévoit de conserver 30% du capital d'EuroAPI, entreprise qui rassemblera ses activités de production pour le compte de tiers de principes actifs, et qui doit entrer en bourse début 2022.

1 - Bientôt séparé de Sanofi, EuroAPI prévoit 580 millions d'euros d’investissements, dont la moitié en France

Sanofi prévoit toujours pour début 2022 la sortie de son périmètre de ses activités de production de principes actifs pour tiers. L'entité EuroAPI prévoit déjà 580 millions d’euros d’investissements jusqu'en 2025 pour ses 6 sites industriels en Europe, dont 270 millions pour les sites d'Elbeuf (Seine-Maritime) et de Vertolaye (Puy-de-Dôme).

2 - Pas besoin du nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 selon Négawatt

Atteindre la neutralité carbone en 2050 avec un mix énergétique à 96 % renouvelables, donc sans nucléaire, tout en réduisant l’empreinte matière du pays, serait possible en France. Le nouveau scénario Négawatt 2022 explique comment.

3 - D’Ariane au quantique, du nucléaire à l’hydrogène, Air Liquide investit à Grenoble pour accompagner deeptech et transition énergétique

Le groupe français Air Liquide finalise un investissement d’environ 50 millions d’euros sur son Campus Technologies Grenoble à Sassenage (Isère). Depuis 1962, Air Liquide n’a pas cessé d’étendre son plus grand site au monde qui allie développement de procédés et production de solutions et d’équipements, avec une focalisation sur la deeptech et la transition énergétique.

4 - Pourquoi l'arrivée de Foxconn dans l'électrique est une bombe potentielle sur l’industrie auto

Avec un modèle comparable à celui des smartphones, Foxconn veut faciliter la construction de voitures électriques pour la mettre à la portée de nouveaux entrants. De quoi provoquer potentiellement un immense séisme dans l’industrie automobile, à l’instar de ce qui est arrivé dans les mobiles.

5 - [Reportage] Comment le made in Portugal se met à l'heure de l'industrie 4.0

Le Portugal veut s’imposer comme le sous-traitant incontournable de l’Europe. La digitalisation à marche forcée de son industrie lui offre un nouveau visage.