Eurazeo recrute Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou comme conseillers

PARIS (Reuters) - La société d'investissement Eurazeo a annoncé lundi la la nomination de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et de l'homme d'affaires et ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, comme conseillers et membres du conseil consultatif ("advisory council") du groupe.

"A ce titre, ils accompagneront les dirigeants et les équipes d'investissement dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement", a indiqué Eurazeo dans un communiqué. (Blandine Hénault)

