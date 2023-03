[Etude] Sans sobriété, l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler d'ici à 2050

La fuite en avant technologique n'est pas une solution. Si rien n’est fait, l’empreinte carbone du secteur du numérique pourrait être multipliée par trois en France d’ici à 2050, selon le troisième volet d’une étude menée par l’Arcep et l’Ademe. Remise au gouvernement le 6 mars, cette enquête ne s’est pas limitée à l’impact énergétique du numérique mais intègre aussi la consommation de matériaux, de minéraux et de différentes ressources utilisées (abiotiques, biomasse, déplacements de terre mécanique ou par érosion etc).

La production, étape clé

[...]