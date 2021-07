[Etude] Le webinaire est devenu une source majeure d'information B to B pendant le confinement

La tendance se confirme et après une année de pandémie et de confinement, les habitudes semblent s'ancrer : les décideurs industriels ont de plus en plus recours aux formats numériques dans leur prise de décision d'achat B to B. C'est ce que vérifie "l'étude nationale Expérience d'achat réalisé en B to B" réalisée par Intuiti - une agence de marketing digital - et La Poste Solutions Business. Cette étude concerne l'ensemble de l'économie, mais L'Usine Nouvelle vous propose de découvrir les principaux résultats concernant le secteur industriel.