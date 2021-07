[Etude] Entre les salariés et l'entreprise, le lien reste fort mais des signes d'érosion apparaissent...

La pandémie, le confinement et le télétravail contraint ont changé les relations de travail et le lien entre les salariés, entre les salariés et les managers et aussi entre les salariés et l'entreprise. C'est à cette dernière dimension - peu étudiée finalement - que s'intéresse l'étude réalisée par OpinionWay pour Manutan (1) et dont nous publions en avant-première les principaux résultats.