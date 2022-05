Innover est une des pistes les plus concrètes pour faire face aux grands défis que nous connaissons et pour générer de la croissance : les entreprises qui mènent régulièrement des projets d’innovation sont généralement 5 fois plus performantes et compétitives dans leur secteur (selon une étude d’Accenture). Toutefois, innover reste un pari risqué puisque 80 % des projets innovants n’atteignent pas leur marché (selon les données du « Petit traité pour déjouer les 10 grands pièges de l’innovation »). En effet, l’innovation a besoin d’un environnement favorable ainsi que de process et méthodologies dédiés pour s’assurer de développer des produits et services qui feront sens. Les études d’usage font justement partie de ces approches dédiées : zoom sur leur intérêt et sur les bonnes pratiques.

Passer d’une approche « techno push » à une approche « user centric »

La recherche et l’évolution technologique sont les sources de nombreuses idées. Le regard technique est essentiel pour concevoir une innovation et vérifier sa faisabilité. Mais le regard centré sur l’utilisateur (« user centric ») l’est tout autant puisqu’il permet de concevoir une innovation qui réponde bien à des attentes, besoins et problématiques réels. L’équipe de la société Ixiade (groupe Absiskey) a bien compris cela et a fait de l’expérience utilisateur le cœur de ses accompagnements depuis plus de 20 ans.

Dès lors qu’une nouvelle offre est définie et conceptualisée (produit ou service, pour une cible BtoB ou BtoC), il est nécessaire de vérifier son adéquation au marché. Au-delà des études de marché classiques, qui apportent un regard macro sur l’environnement, notamment concurrentiel, les études d’usage permettent d’avoir une vision plus fine, centrée sur le facteur humain. Ces études d’usage, qui consistent à aller à la rencontre des futurs utilisateurs potentiels pour leur présenter l’innovation et recueillir leurs opinions et ressentis, permettent ainsi de mobiliser les cibles de l’innovation et d’avoir un retour marché concret, dès les phases amonts du projet.

Pour être source de valeur, les études d’usage doivent s’appuyer sur des méthodologies fiables et robustes. Dans cette optique, le pôle R&D d’Ixiade a œuvré de nombreuses années pour créer en 2020 le service d’études « RyM - Reach your Market », qui détermine le potentiel d’une innovation à travers l’évaluation de son acceptabilité (projection à l’usage) et de sa désirabilité (ressentis et émotions). Le recours à ces méthodologies dédiées contribue fortement à la bonne évaluation de l’adéquation au marché, mais aussi à la vérification du bon match entre l’innovation et son utilisateur.

Obtenir des indicateurs clés de performance et assurer le succès de son projet

Les indicateurs clés de performance (ou KPIs en anglais) sont omniprésents quels que soient le secteur d’activité et le défi à relever, puisqu’ils permettent de guider la prise de décisions. Le domaine de l’innovation ne fait pas exception : il est essentiel d’avoir des éléments concrets et chiffrés pour faire grandir son projet. Outre le « Go/No Go » qui vient ponctuer les différentes étapes du processus d’innovation, l’enjeu est alors de déterminer quel est le véritable potentiel de l’innovation.

En ce sens, les études d’usage Reach your Market intègrent un « Sco’RyM », un indicateur clé des chances de succès de l’innovation auprès de la cible. Ce score, qui repose sur un algorithme prenant en compte l’acceptabilité et la désirabilité de l’innovation, est une référence pour connaître l’adéquation de son innovation au marché. Plus que de constater, l’objectif de l’équipe RyM est d’apporter ses expertises pluridisciplinaires pour renforcer les chances de succès du produit ou service innovant. Cela passe alors par la formulation de recommandations opérationnelles (améliorations à apporter au concept, fonctions à privilégier...) et stratégiques (réflexions sur les axes de communication, le business model, le positionnement...) permettant d’accéder efficacement au marché.

Les indicateurs de succès ainsi que les recommandations associées sont les éléments clés pour orienter le développement et les décisions, sécuriser les investissements, mais aussi pour rassurer et convaincre les parties prenantes du projet. Plus globalement, les études d’usage représentent une étape incontournable pour s’inscrire dans une démarche plus engagée, plus orientée UX, et donc dans une démarche d’innovation plus vertueuse, fondée sur le sens.

Contenu proposé par Ixiade