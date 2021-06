Être responsable IT après la pandémie de la Covid 19, un rôle complexe en pleine mutation

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Après une année intense pendant la pandémie de la COVID-19, de nombreux départements informatiques se retrouvent aujourd'hui noyés dans un océan de complexité. : Les responsables IT ont travaillé sans relâche durant la pandémie afin que leurs organisations survivent, tout en continuant à répondre aux évolutions de la demande des clients et de leurs employés. Pour la plupart d’entre eux, leur travail doit leur sembler s’être ancré dans une lutte sans fin, peut-être même ingagnable, contre la complexité qui s’est installée dans leurs départements informatiques.

Selon l’étude Agents of Transformation menée par AppDynamics, 75 % des responsables IT affirment que leur réponse à la COVID-19 a créé plus d'imbroglio informatique qu'ils n'en ont jamais connu et 83 % estiment que leur travail est devenu beaucoup plus complexe au cours de l'année dernière.De nombreux responsables IT souffrent malheureusement de cette situation, tant sur le plan de leur capacité à faire leur travail que sur celui de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un bien-être qui peut vite devenir un luxe.

La complexité de tous les côtés

Du jour au lendemain, les départements informatiques se sont retrouvés face à un tout nouvel ensemble de priorités et de défis, et les responsables IT ont subi une pression immense pour fournir l'infrastructure, les applications et la sécurité nécessaires au maintien d'expériences numériques pour les clients et les employés.

La pandémie a imposé une accélération rapide des programmes de transformation numérique et notamment des initiatives de cloud computing. Cela a créé un parc informatique plus compliqué dans lequel il est beaucoup plus difficile de surveiller les performances et d'identifier rapidement les problèmes. La plupart des responsables IT dénonce que l'éparpillement technologique à travers un patchwork de technologies patrimoniales et de technologies cloud a augmenté la complexité des structures.

Ainsi, l'ampleur de la transformation numérique a conduit à un déluge de nouvelles données qui submergent les départements informatiques et les DSI.

Les responsables IT ont besoin de nouveaux outils et de nouvelles compétences pour surmonter la complexité

La transformation numérique ne reviendra pas aux anciens calendriers et cycles de livraison incluant des phases de planification interminables, des révisions budgétaires et des déploiements progressifs. En effet, les chefs d'entreprise ont vu ce qu'ils pouvaient réaliser grâce aux nouveaux services numériques et savent que l'innovation ainsi que la transformation continues seront essentielles pour être compétitifs à l'avenir.

Pour les responsables IT, cela signifie notamment que le nouveau niveau de diificulté au sein des services informatiques ne disparaîtra pas avec la pandémie. En effet, cette complexité s’est installée et ne fera qu'augmenter dans les mois et les années à venir. Les responsables IT ne peuvent donc pas se contenter d'espérer que les choses se calmeront lorsque la pandémie de la COVID 19 sera passée ; ils doivent trouver des moyens efficaces et durables de gérer cela sur le long terme.

Pour faire face à cette spirale d’enchevêtrement, les responsables IT ont besoin d'une visibilité complète et en temps réel sur l'ensemble du parc informatique, des systèmes informatiques traditionnels aux nouveaux environnements cloud hybride. Ils doivent également être en mesure d'analyser d'importants volumes de données et d'identifier facilement les problèmes critiques, afin de pouvoir hiérarchiser les actions et les investissements en fonction de l'impact commercial en temps réel. Outre les outils techniques, les responsables IT doivent également développer de nouvelles compétences et de nouveaux comportements. En effet, la prise de décision axée sur les données doit être priorisée et couplée avec l’expérience et l’instinct des responsables IT.

La complexité ne doit pas être un obstacle à l’innovation

La majorité des responsables IT pensent que les 12 prochains mois seront un moment décisif dans leur carrière professionnelle et qu’il s’agit d’une véritable opportunité.

Malheureusement, à l'heure actuelle, nombre d'entre eux n'ont pas l'occasion de se comporter comme de véritables agents de transformation. En effet, les trois quarts des responsables IT expriment le fait qu'ils ne peuvent pas apporter l'innovation qu'ils aimeraient apporter, notamment parce qu'ils n'ont aucun moyen d’y faire face.

Les conséquences potentielles sont considérables, non seulement pour les responsables IT, mais aussi pour les organisations. S'ils ne parviennent pas à maîtriser la complexité croissante, les responsables IT seront gravement gênés dans leur capacité à maintenir des expériences numériques et cela aura un impact sur les clients, les employés et, en fin de compte, sur les résultats au global.

Les chefs d'entreprise et les DSI doivent agir maintenant pour s'attaquer à la complexité IT et faire en sorte que les responsables IT aient la possibilité de réaliser leur potentiel et de créer un héritage durable d'innovation au sein de leur organisation.

