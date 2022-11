[ETI de l’année] Poma transporte ses télécabines des Alpes à la ville

A Veyrins-Thuellin, dans le Dauphiné, l’usine de Sigma, filiale de Poma, fabrique les télécabines pour la montagne et pour la ville. Dans la cour, une partie de la production attend de quitter l’Isère pour rallier, après un long périple en bateau, Saint-Domingue, en République dominicaine, où elle équipera les deuxième et troisième lignes du téléphérique urbain. D’autres rejoindront les stations de sport d’hiver des Alpes et des Pyrénées. Dans le bâtiment principal, une quinzaine de personnes travaillent dans le bureau d’études équipé depuis de nombreuses années d’un procédé en 3D pour la modélisation des cabines pour Poma, mais aussi pour Leitner, autre filiale de la société mère HTI.

