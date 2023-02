Éthylène : Ineos réunit 3,5 Mrds € pour financer le craqueur européen le plus écologique à Anvers

Ineos vient de lever 3,5 Mrds € de fonds pour soutenir le développement et l’exploitation d’un craqueur d’éthane sur le port d’Anvers en Belgique dans le cadre de Project One. Selon la société, le craqueur devrait bénéficier de l’empreinte carbone la plus faible parmi tous ceux existants en Europe.