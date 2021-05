ETHIC’OPEX : L’expertise au service de la performance industrielle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ©Gorodenkoff - stock.adobe.com

Dans l’univers des cabinets conseils spécialisés dans l’excellence opérationnelle, ETHIC’OPEX se démarque en proposant un bouquet de solutions concrètes et innovantes destinées à accompagner les industriels dans leur quête de performance. « Nous proposons un packaging qui comprend des prestations de conseils, mais aussi d’ingénierie, la fourniture d’équipements et de la formation, afin de proposer le meilleur retour sur investissement à nos clients » détaille Rachid El Malki, fondateur d’ETHIC’OPEX.

Plus que des clients, des partenaires

Pour des problématiques d’industrialisation de nouveaux produits, ou pour de nouveaux équipements, voire pour entreprendre une transformation industrielle d’une installation déjà existante, ETHIC’OPEX s’appuie sur des outils issus du World Class Manufacturing et sur son expertise d’industrialisation. Ces conseils et diagnostics sont basés sur des méthodes éprouvées par des collaborateurs qui connaissent parfaitement ces problématiques du fait de leur expérience industrielle. « Nous considérons nos clients comme de véritables partenaires et nous intervenons auprès d’eux en tant qu’allié pour promouvoir leurs démarches de performance opérationnelle », souligne Rachid El Malki. L’accompagnement des partenaires a toujours le même objectif : coller au plus près de leurs besoins avec des prestations sur-mesure sur l’excellence opérationnelle, de la définition de stratégie, à la mise en œuvre d’équipements flexibles et modulaires ou de formations qualifiantes, à la validation de l’atteinte de la performance ciblée.

contact@ethicopex.com

www.ethicopex.com