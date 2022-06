Eternity Systems se trouve un partenaire au Royaume-Uni

Le maillage territorial représente une variable clé dans toute organisation logistique. Le lavage d’emballages ne saurait s’en affranchir. Bien au contraire. Plus les centres de lavage sont près des lieux où les contenants sont utilisés, plus les activités liées à ces prestations sont viables économiquement. L’alliance entre Eternity Systems, l’un des leaders français du lavage d’emballages réutilisables, et son confrère britannique Packaging Services Europe (PSE) est à considérer à l’aune de ces observations. Les deux entreprises ont décidé de mettre en commun leurs ressources pour mieux répondre aux exigences du marché alors que la demande de prestations de collecte, transport et lavage de contenants primaires réutilisables (barquettes, pots, gobelets, bocaux, bacs Gastro Norm…) est à la hausse en raison de l’évolution de la réglementation sur la vente en vrac. Grâce à cet accord, les deux entreprises disposent de seize centres de lavage en Europe, tant pour les contenants primaires susmentionnés que pour les emballages industriels (caisses, bacs, palettes, trémies) dont elles s’occupent également.

Épiceries spécialisées

PSE apporte en dot son savoir-faire dans l’inspection, le lavage et la réparation, notamment de palettes et de bacs et six sites opérationnels en Europe du Nord : Nuneaton (deux sites) et Leeds au Royaume-Uni, Belfast, Dublin et Limerick en Irlande, Venlo au Pays-Bas. Depuis deux ans, l’entreprise dirigée par Andrew Parkinson s’est diversifiée dans le domaine de l’emballage primaire en devenant prestataire pour Good Club, un réseau d’épiceries spécialisées dans le vrac. Eternity Systems apporte en revanche son infrastructure sur tout le reste de l’Europe, soit dix centres de lavage en France, en Espagne, en Allemagne et au Portugal et cinq autres en Amérique du Nord. Pour rappel, dans l’Hexagone, l’opérateur est présent à Lisses (Essonne), Cestas (Gironde), Cavaillon (Vaucluse) et Trémorel (Côtes-d’Armor). Les deux entreprises revendiquent désormais une capacité de lavage annuelle d'un milliard d’emballages par an.