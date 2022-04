Eternity Systems se développe à l’Ouest

Le maillage territorial constitue une variable clé pour tous les prestataires logistiques. Eternity Systems dont l’activité est centrée sur le lavage d’emballages réutilisables, annonce le rachat de Lavage industriel plastique (Lip), une petite entreprise basée à Trémorel dans les Côtes-d’Armor. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Spécialisé dans le nettoyage de bacs pour produits carnés et de palettes en plastique, Lip apporte en dot ses compétences dans le lavage d’emballages alimentaires et une position géographique idéale, à l’Ouest, où sont situées la plupart des usines du secteur agroalimentaire. Cette localisation est complémentaire par rapport aux trois autres sites de lavage du groupe en France, établis à Cestas (Gironde), Lisses (Essonne) et Cavaillon (Vaucluse).

