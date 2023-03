EtatsUnis: Biden va s'exprimer sur la crise bancaire après les faillites de SVB et Signature

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden va s'exprimer lundi sur la crise bancaire qui a conduit les régulateurs à prendre une série de mesures d'urgence après la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank.

Son intervention est prévue à 9h00 heure locale (13h00 GMT), selon la Maison blanche, soit avant l'ouverture des marchés américains (13h30 GMT).

Dimanche, Joe Biden a fait allusion à une nouvelle réglementation pour les grandes banques mais celle-ci devrait se heurter à un Congrès divisé peu favorable à des règles plus strictes.

"Le peuple et les entreprises américains peuvent avoir confiance dans le fait que leurs dépôts bancaires seront là lorsqu'ils en auront besoin", a déclaré Joe Biden dans un communiqué dimanche.

"Je suis fermement décidé à demander des comptes aux responsables de ce gâchis et à poursuivre nos efforts pour renforcer la surveillance et la réglementation des grandes banques afin que nous ne nous retrouvions plus dans une telle situation", a-t-il dit.

Il a précisé qu'il dévoilerait lundi d'autres plans visant à maintenir l'économie sur la bonne voie face à la crise déclenchée par l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank (SVB).

L'agence indépendante Federal Deposit Insurance Corporation (FICB) a déclaré lundi avoir transféré tous les dépôts de la Silicon Valley Bank à une banque relais nouvellement créée et que tous les déposants auraient accès à leur argent à partir de lundi matin.

Lors de la crise financière de 2008, les Etats-Unis avaient renforcé leur réglementation sur les banques avec la loi-cadre du "Dodd-Frank Act" mais celle-ci a été partiellement révisée sous la présidence de Donald Trump.

Les modifications apportées à la loi Dodd-Frank ont notamment fait passer de 50 milliards à 250 milliards de dollars le seuil à partir duquel les banques sont considérées comme présentant un risque systémique et font l'objet d'une surveillance plus stricte.

Silicon Valley Bank possédait 209 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année dernière.

(Reportage Simon Lewis; avec la contribution de Susan Heavey; Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)