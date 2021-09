États-Unis: Une semaine après Ida, la production de pétrole reste très perturbée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © MAXAR TECHNOLOGIES Image satellite montrant une nappe de pétrole après le passage de l'ouragan Ida, au sud de Port Fourchon, en Louisiane. La production pétrolière dans le golfe du Mexique accuse encore une chute de plus de 80% une semaine après le passage de l'ouragan Ida, qui a endommagé d'importantes infrastructures dans la région, ont annoncé lundi les autorités fédérales. /Photo prise le 2 septembre 2021/REUTERS/Maxar Satellite

NEW YORK (Reuters) - La production pétrolière dans le golfe du Mexique accuse encore une chute de plus de 80% une semaine après le passage de l'ouragan Ida, qui a endommagé d'importantes infrastructures dans la région, ont annoncé lundi les autorités fédérales.

Les compagnies pétrolières peinent à relancer la production en raison des dégâts subis par leurs plates-formes et des pannes d'électricité qui touchent encore les installations sur le continent.

La production reste amputée d'environ 1,5 million de barils par jour, soit de 84%, et celle de gaz de plus de 50 millions de mètres cubes, soit de 81%, a précisé le Bureau of Safety and Environmental Enforcement.

Au total, 99 plates-formes pétrolières et gazées n'ont pas encore retrouvé tout leur effectif; 288 installations au total avaient été évacuées préventivement avant l'arrivée d'Ida.

"Toute la région reste confrontée à des difficultés pour relancer l'approvisionnement", a déclaré Tony Odak, directeur général adjoint de Stone Oil Distributor, une société qui fournit des carburants aux installations offshore.

"Les raffineries sont relancées petit à petit mais il y a tellement d'infrastructures qui ont besoin d'être remises en route et inspectées."

Ida a privé d'électricité plus d'un million de personnes la semaine dernière; lundi matin, quelque 568.000 clients restaient privés de courant en Louisiane, a précisé le département de l'Energie.

Les gardes-côtes des Etats-Unis ont déclaré de leur côté enquêter sur près de 350 signalements de nappes de pétrole dans le golfe du Mexique ou sur les côtes.

(Reportage Stephanie Kelly à New York, avec Liz Hampton à Denver, version française Marc Angrand)