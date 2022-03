Etats-Unis: Un décret attendu sur l'étude des risques d'un dollar numérique et des cryptomonnaies

Le département du Trésor, du Commerce et plusieurs agences devront également préparer des études relatives aux cryptomonnaies sur et à "l'avenir de la monnaie".

Une surveillance accrue du marché des cryptomonnaies, évalué en novembre à plus de 3.000 milliards de dollars, est essentielle pour assurer la sécurité nationale, la stabilité financière et la compétitivité des Etats-Unis, ont déclaré les responsables.

Ce décret très attendu est considéré par les analystes comme une reconnaissance sans équivoque de l'importance croissante des cryptomonnaies et de leurs conséquences potentielles pour les systèmes financiers.

Le gouvernement américain aura pour mission d'évaluer les infrastructures technologiques nécessaires à l'émission éventuelle d'une monnaie numérique par la Réserve fédérale (Fed).

Un fonctionnaire a précisé que les Etats-Unis allaient procéder avec prudence compte tenu du rôle de dollar classique comme première monnaie de réserve mondiale.

L'ordonnance encourage par ailleurs la Fed à poursuivre ses efforts de recherche et de développement.

Neuf pays ont lancé des versions numérique de leur devises et 16 autres - dont la Chine - en sont à la phase de développement, selon l'Atlantic Council, ce qui amène certains à Washington à s'inquiéter d'une perte de domination du billet vert au profit de la Chine.

Mais le dollar reste soutenu par des fondamentaux essentiels, estime le fonctionnaire américain, évoquant la transparence, l'Etat de droit et l'indépendance de la Fed.

"Le rôle du dollar a été et continuera d'être crucial pour la stabilité du système monétaire international dans son ensemble. Les monnaies numériques des banques centrales étrangères et leur apparition ne menacent pas cette prédominance", a-t-il dit.

Le décret demande aux agences, notamment à l'autorité de régulation boursière (Securities and Exchange Commission, SEC) et l'agence de protection financière du consommateur (Consumer Financial Protection Bureau, CFPA) d'examiner entre autres le risque systémique posé par les cryptomonnaies et la protection des consommateurs.

L'un des principaux objectifs est de remédier aux inefficacités du système de paiement américain actuel et de favoriser l'inclusion financière, en particulier celle des Américains pauvres dont quelque 5% n'ont actuellement pas de compte bancaire en raison de frais élevés, a déclaré un responsable.

(Reportage Andrea Shalal et Katanga Johnson à Washington; version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)